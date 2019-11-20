Emine Erdoğan: Araştırmalar doğru beslenmenin otizmin belirtilerini hafiflettiğini gösteriyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığınca Konya'da düzenlenen "Beslenmenin Otizm Üzerine Etkileri Projesi Tanıtım Toplantısı"na katıldı

Otizmle yaşamı öğrenmenin otizmli bireylerin aileleri kadar herkesi ilgilendirdiğine dikkati çeken Emine Erdoğan, otizmli çocukların eğitiminin temel meselelerden olduğunu söyledi.

Bu konuda Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Sağlık bakanlıklarının önemli farkındalık çalışmaları olduğunu dile getiren Emine Erdoğan, bunun son derece umut verici olduğunu belirtti.

Otizm söz konusu olduğunda, bütünleyici ve kaynaştırıcı eğitimin öneminin tartışılamayacağını vurgulayan Emine Erdoğan, "Otizmli çocuklar diğer çocuklarla ne kadar çok bir araya gelirse, alınan eğitimin başarısı o kadar artıyor. Otizmli çocuklarımızın hayatlarını kolaylaştırmak hepimizin görevi. Eğitim, en temel insan hakkıdır ve bu hakkın ihlali için geçerli hiçbir neden yoktur. Otizmli bireylerin ayrıştırılmaya değil, bütünleştirilmeye ihtiyacı vardır." diye konuştu.

"OTİZMİN GÖRÜLME SIKLIĞI GÜNÜMÜZDE 68'DE 1"

"Amerika Hastalıkları Kontrol Etme ve Önleme Merkezi"nin 2012 verilerine göre, otizmin görülme sıklığının 88'de 1 olduğu bilgisini aktaran Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"Günümüzde bu rakam, 68'de 1'e ulaşmıştır. Otizme tam olarak neyin sebep olduğu bilinmiyor olsa da birçok faktörle ilişkilendirmeler mevcuttur. Bugün, burada konuşacağımız yeme içme alışkanlıkları da bu faktörlerin önemli bir parçasıdır. Bildiğiniz gibi otizmli çocukların yüzde 90'ında beslenme sorunları görülmektedir. Yapılan çalışmalar, doğru beslenmenin otizmin belirtilerini hafiflettiğini gösteriyor. Özellikle glutenden uzak durmak, otizmli çocuklar üzerinde son derece olumlu etkiye sahip. Bununla beraber, sebze ve meyvelerin mevsiminde tüketilmesi, paketlenmiş ve işlenmiş yiyeceklerden uzak durulmasının da iyileştirici etkileri var. Semptomlar hafifledikçe, otizmli çocukların olduğu kadar ailelerin de hayatları kolaylaşıyor. Bu da eğitimlerinin başarıya ulaşmasını sağlıyor."

"Otizmle savaşta en önemli araç, erken yaşta başlayan eğitimdir." diyen Emine Erdoğan, otizmli çocukları olan ailelerin çok erken safhalardan başlayarak günlük hayatın tüm aşamalarında rehberlik almasının çok önemli olduğunu belirtti.

Yeme içme gibi basit olduğunu düşünülen bir eylemin, otizmli çocuklar için zor olduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, "Yemekler konusunda gösterdikleri aşırı seçicilik, yeterli ve faydalı besinleri almalarının önünde bir engel. Dolayısıyla çocuklarımızın sıkıntılarını hafifletmek için yeni programları da geliştirmeliyiz. En önemlisi de bu programların her ailenin ulaşabileceği mesafede olmasını sağlamaktır." dedi.

Emine Erdoğan, Selçuklu Belediyesinin bu konudaki çalışması olan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezinin (SOBE) sayısı artması gereken bir numune olduğunu ifade ederek, emeği geçenleri kutladı.

(AA)