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Elma çekirdekleri gerçekten zehirli mi?

Elma çekirdekleri gerçekten zehirli mi"

Elmanın çekirdeklerinin zehirli olduğu efsanesini zaman zaman duyarsınız. Peki, elma çekirdekleri gerçekten zehirli mi?

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Elma çekirdekleri hakkında duyduğunuz kulaktan dolma bilgileri bir kenara bırakıp onlar hakkında gerçek bilgileri öğrenmek çok daha aydınlatıcı olacaktır.

NE KADAR ELMA YERSENİZ ZEHİR ETKİSİ GÖSTERİR?

70 kg olan bir insan, yaklaşık 200 tane elma çekirdeği yutması halinde zehir etkisi ile karşılaşır. Bunun için ortalama 20 elma yenmesi gerekir. Bu rakam da sınırların oldukça ötesinde bir sayıdır.

SİYANÜRE DÖNÜŞÜYOR

Elma çekirdeğinin etkin maddelerinden biri olan amigdalin, sindirim enzimleri ile etkileşime geçtiğinde siyanüre dönüşür. Siyanürün en ölümcül maddelerden biri olduğu düşünüldüğünde elma çekirdeğinin sağlıksız bir besin olduğunu ortaya çıkmaktadır. Vücut siyanürü belirli oranda metabolize edilebilir. Yutulan elma çekirdeği fazla olmadığı sürece sorun oluşturmaz.

SİNDİRİMİ ZOR

Elma çekirdekleri sindirim sularına karşı dirençli olduğu için sindirim sırasında kırılmaları ve çözümleri zorlaşır. Elma tüketirken elma çekirdeklerini yutmamaya özen göstermelisiniz.

FAYDASI VAR MI?

Elma çekirdeklerinin bazı flavonoidler içermesi dışında kanıtlanmış bir faydası yoktur. Özellikle karaciğer sorunu olanlar elma çekirdeklerini yutmama konusunda dikkatli olmalıdır.

(YENİKADİN.COM)

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