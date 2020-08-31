Eda Kurt: Gençlerin salgına karşı tutumunda influencerların etkisi büyük

Türkiye’de koronavirüs salgınının kontrol altına alındığı Haziran ayıyla birlikte yeni normal döneme girilmiş, kişisel tedbirlerin gevşetilmemesi yönündeki uyarılara rağmen özellikle gençlerin sosyal hayatlarına kaldıkları yerden devam etmeleri, toplum sağlığının riske atılması açısından tartışma yaratmıştı. Son dönemde yeniden artan vaka sayıları, uzmanların ikinci dalga öngörülerini güçlendirmeye devam ederken virüsün etkilerini orta yaş yetişkinlere ve yaşlılara nazaran daha hafif atlatan ancak taşıyıcı olarak virüsün yayılım hızında önemli rol oynayan gençlerin olası ikinci dalgaya yönelik yaklaşımları yeniden gündeme geldi. Bu noktada sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisi masaya yatırılırken PING Helsinki tarafından yapılan bir araştırma da gençlerin sosyal medya fenomenlerine kamu spotlarından ve reklamlardan çok daha fazla güvendiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre özellikle 15-24 yaş arası gençler, Influencer’ların içeriklerini yakından takip ederek yaşam tarzlarından feyz alıyor.

Türkiye’de gençlerin yakından takip ettiği Infuencer’lar arasında yer alan Eda Kurt da konuya ilişkin gözlem ve deneyimlerinden hareketle “Sosyal medya, günümüz gençlerini yönlendirmede ve teşvik etmede en etkili araçlardan biri. Rol model olarak alınan Influencer’lar gençlerin ikinci dalgadaki tutumunda da belirleyici olacak. Bu yüzden bizlerin sorumluluğu, sanılandan çok daha büyük” dedi.

“GENÇLERE KENDİLERİYLE BAŞ BAŞA KALMAKTAN KORKMAMAYI ÖĞRETMELİYİZ”

Teknoloji çağının sunduğu imkanların gençleri daima başka insanlarla etkileşim halinde olmaya yönlendirdiğini ve bu durumun tek başına kalmaktan korkan bireyler olarak yetişmelerine neden olduğunu belirten Influencer Eda Kurt, “Ülkemizde vakaların en yoğun olduğu dönemde, sokağa çıkma yasaklarının da etkisiyle herkes gibi gençler de evlere kapanmış, bu durum pek çok genç için kendini tanıma ve geliştirme fırsatı yaratmıştı. Bizler ise Influencer’lar olarak sosyal medyada vakit geçiren gençlerin karşılarına çıkıp onları spor yapmak, resim çizmek, yeni bir enstrüman çalmayı öğrenmek, kişisel bakımlarına yönelmek veya film izleyip kitap okumak gibi tek başlarına keyifli vakit geçirebilecekleri faaliyetlere, hayatımızdan kesitler paylaşarak yönlendirmeye çalıştık. Yeni normalde ise tıpkı eskisi gibi sosyalleşmek için kalabalıklara karıştıklarını gördük. Sanki kendilerinden kurtulmak, kaçmak için kendilerini sokaklara attılar. İkinci dalganın kapıda olduğu uyarılarının yapıldığı bu süreçte de Influencer’lar olarak, yalnızlığı sevmeyen gençlere kendileriyle baş başa kalmaktan korkmamayı öğretmek için daha fazla çabalamalıyız” şeklinde konuştu.

INFLUENCER'LAR TOPLUM YARARI GÖZETEN İŞBİRLİKLERİNE HAZIR

Koronavirüs tedbirlerinin gençler tarafından uygulanmasında, rol model olarak benimsenen kişilerin önemli ölçüde belirleyici olduğuna da dikkat çeken Eda Kurt, “Gençlerin yakından takip ettikleri, beğendikleri ve hatta yeri geldiğinde etkileşime geçebildikleri rol modeller artık televizyonlarda değil,sosyal medyadalar ve yalnızca bir tık uzaktalar. Türkçe karşılığıyla bir etkileyici olarak rol oynayan Influencer’lar ise gerek sosyal hayatlarında aldıkları önemlerle, gerek kişisel hijyenleri için tercih ettikleri yöntemlerle gerekse bulundukları mekanlarla gençlerin hafızalarında yer ediniyorlar. Araştırmalar da gösteriyor ki Influencer’lar, genç bir sosyal medya kullanıcısı için fikirlerine ve tavsiyelerine güvenilen bir arkadaş gibi konumlanıyor. Bu noktada rol modellerin dijitalleştiğini göz ardı etmemenin ve toplum yararı gözeten çalışmalarda Influencer’ların desteğini almanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem kendimin hem de yakın çevremdeki Influencer bu gibi çalışmalara gönülden destek vermeye hazır olduğunu tüm samimiyetimle söyleyebilirim.” ifadelerini kullandı.

GENÇLERE MESAJ: BU SÜREÇ BİTTİĞİNDE ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİREYLER OLACAĞIZ

Eda Kurt ayrıca, kendisini takip eden gençlere de seslendi. İkinci dalganın yaklaştığı yönünde uzman uyarıları giderek çoğalırken, daha duyarlı olmazlarsa bugün eski dinamikleriyle sürdürülmeye çalışılan sosyal hayatın çok daha kötü etkilenebileceğini söyleyen Eda Kurt, “Arkadaşlıklar, ilişkiler, eğer gerçeklerse şartlar ne olursa olsun ayakta kalmanın bir yolunu bulurlar. Önemli olan bu yolun size ve sevdiklerinize zarar vermemesidir. Bu yüzden sevgili genç takipçilerim, lütfen önce kendinizin ve sevdiklerinizin sağlığını düşünerek hareket edin. Unutmayın ki siz kabalıklar olmadan, kendi kendinize yetecek kadar güçlü bireylersiniz. Bizler bu yolda sizlere destek olmak, fikir vermek ve ufkunuzu açmak için gönüllüyüz. Yeter ki sağlığınızdan olmayın, fark etmeden başkalarının sağlığını tehlikeye atmayın. Emin olun, bu süreci tamamen geride bıraktığımızda kendimizi çok daha donanımlı, kendisiyle barışık, güçlü bireyler olarak sokaklara atacağız.”dedi.