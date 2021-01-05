Ebola'yı keşfeden doktordan uyarı: Daha ölümcül virüs yayılabilir

Ebola virüsünün 1976’da keşfedilmesine yardım eden Profesör Jean-Jacques Muyembe Tamfum, insanlığın bilinmeyen sayıda yeni virüsle karşı karşıya olduğunu söyledi. Profesör, Afrika’nın tropikal yağmur ormanlarından çıkan yeni ve ölümcül virüsler olduğunu söyledi.

BİR HASTADA TEŞHİS EDİLDİ



Profesör, gelecekteki salgınların koronavirüs salgınından daha kötü ve daha yıkıcı olabileceğini söyledi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Ingende bölgesinde isminin açıklanmasını istemeyen bir hasta, hemorajik ateşin erken semptomlarını gösterdi. Ebola’dan şüphelenen doktorlar hastaya Ebola testi yaptı ancak sonuçlar negatif geldi. Doktorlar bu kişinin beklenmedik, bilinmeyen anlamlarına gelen ‘Hastalık X’in ilk hastası olabileceğinden korkuyor. Yeni patojeninin korona kadar hızlı yayılabileceği ve koronavirüsten çok daha ölümcül olduğu belirtildi. Hastalığın öldürme oranının yüzde 50 ila yüzde 90 arasında değiştiği bildirildi.

DSÖ KORKUYOR!



‘Hastalık X’ salgını şu an için bir varsayıma dayanıyor. Bilim insanları ve Dünya Sağlık Örgütü bu tür bir salgının dünya çapında yıkıma yol açabileceğinden korkuyor.