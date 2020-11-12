E Nabız tahlillerim Kovid-19 test sonuç sorgulama ekranı! E Devlet MHRS tahlil ve laboratuvar sonuçları nasıl öğrenilir?

E Nabız sistemini kullanmak isteyen kişiler koronavirüs test sonuçları ve laboratuvar sonuçlarını öğrenebilecek. Sağlık Bakanlığı, merkezi hekim randevu sistemi ve e-nabız gibi iki önemli projeyi kullanıma sunmuştu. Hastaneden randevu almak ve bir uzman doktora muayene olmak isteyen vatandaşlar, merkezi hekim randevu sistemi, yani MHRS üzerinden randevularını oluşturup randevu günü ve saati geldiğinde hastaneye giderler. Peki e Nabız giriş nasıl yapılır? Koronavirüs test sonuçları kaç günde çıkar?



E NABIZ İLE KORONA TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR? SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Korona test sonucu öğrenmek isteyen kişilerin e nabız sistemine giriş yapmaları ardından sağlık geçmişleri ile ilgili birçok bilgiye ulaşabilmeleri sağlanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara uygulanan Covid-19 testleri de e nabız sistemi üzerinden sorgulanabiliyor.

E-NABIZ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Bu adımda size e-nabız kayıt ve e-Nabız şifresi nasıl alınır yöntemlerini aktaracağız. e-Nabız kayıt olmak için e-Devlet üzerinden ya da enabiz.gov.tr adresi üzerinden yapabilirsiniz.

E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda sistem sizi otomatik olarak e-Nabız uygulaması sayfasına yönlendirecektir.

Sizi karşılayan ilk ekran "Kullanım Şartları" olacaktır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için "e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum" yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretleyip, kişisel bilgilerinizin istendiği form açılacaktır. Bu bilgileri de doldurmalısınız.

En önemli özelliklerden biri olan paylaşım seçeneklerini belirleyerek sağlık bilgilerinizin kimin görüp görmeyeceğine karar verebilirsiniz.

Uzman doktor muayeneye gelen vatandaşın şikayetlerini dinler ve incelemelerde bulunur, gerekli gördüğü durumda hastayı tahlile gönderebilir. Hastanede yapılan bu tahliller ise bir süre sonra e-nabız sistemine aktarılır. Dolayısıyla vatandaşlar geçmişte yaptırdıkları tahlillerin sonuçlarına ulaşmak için e-nabız sistemine giriş yapıp ilgili sayfadan inceleme yapabilirler.

Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına eNabız uygulamasından ulaşabilir." ifadesine yer verildi.

KORONA TESTİ KAÇ GÜNDE AÇIKLANIR?

Sağlık Bakanlığı tarafından E Nabız uygulaması ile birlikte corona testi sonuçları görüntülenebilir. E Devlet üzerinden gerçekleştirilen E Nabız girişi ile corona virüs test sonuçları birkaç adımda öğrenilebilir. Test sonuçları için öncelikle "Tahlillerim" kategorisine girilir. Açılan yeni sayfada yer alan "Covid 19 test sonuçları" ekranına tıklanır ve sonrasında T.C. kimlik numarası, cep telefonu ve barkot no gibi kişisel bilgiler doldurularak sonuçlar öğrenilir.

Genel olarak test sonuçlarının 3 gün içerisinde sistem üzerinden duyurulduğu biliniyor.

PCR TESTİ NE KADAR SÜREDE SONUÇLANIR?

PCR testinde1-3 saat içerisinde sonuç alınabilmektedir. Testin çalışıldığı ve örneklerin alındığı zamana göre sonuçlar genel olarak 24 saat içerisinde bildirilmektedir.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ve vatandaşlara ait kişisel sağlık bilgilerinin yer aldığı bir çeşit uygulama olan e-nabız sayesinde sadece kan tahlili sonuçlarını değil, aynı zamanda geçmiş dönemde muayene olmak için yapmış olduğunuz hastane ziyaretlerini, doktorların yazdığı ilaç reçetelerini, hastalık ve sakatlanmalar için uzmanların yazmış olduğu raporları, geçmişte yaşamış olduğunuz hastalıkları, alerjilerinizi, kullanmış olduğunuz ilaçları, hangi aile hekimine bağlı olduğunuzu ve aşı takviminizi görüntüleyebilirsiniz.



İnternet üzerinden çalışan ve verileri online olarak sunan bir sistem olan e-nabız sayesinde tüm bu verilere hem çok hızlı hem de ücretsiz olarak ulaşmak mümkündür. İnternet bağlantısı olan mobil cihazlardan ya da bilgisayarlardan e-nabız sistemine girebilirsiniz.

DEVLET HASTANESİ TAHLİL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

MHRS tahlil sonuçları öğrenme işlemi için Sağlık Bakanlığının bir hizmeti olan e-nabız sistemine giriş yapmanız gerekir. E-nabız sistemine e-nabız şifresi ve e-devlet şifresi ile giriş yapmak mümkündür. Daha önce e-nabız şifresi oluşturmamış olan vatandaşlar e-devlet aracılığıyla sisteme giriş yaparak ya da aile hekimlerine başvurarak e-nabız şifrelerini oluşturabilirler.

NASIL YAPILIR? E DEVLET’TEN E-NABIZ İLE TAHLİL SONUÇLARI

SSK tahlil sonuçları öğrenme işlemine başlamak için ilk olarak bu bölümün en altında yer alan bağlantıya tıklayıp e-nabız ana sayfasını açın.

Eğer e-nabız şifreniz varsa sol bölümde görmüş olduğunuz alandaki boşluklara sırasıyla T.C. kimlik numarası ve e-nabız şifresi bilgilerini yazıp “giriş” butonuna tıklayın.

Daha önce oluşturduğunuz e-nabız şifrenizi hatırlamıyorsanız “şifremi unuttum” butonuna tıklayıp T.C. kimlik numaranız ve cep telefonu numaranızı girerek yeni bir şifre oluşturabilirsiniz.

Eğer daha önce e-nabız şifresi almadıysanız e-devlet şifresi ile giriş yapmanız ya da elektronik imza seçeneğini kullanmanız gerekir.

E-devlet sistemini kullanarak giriş yapmak için “e-devlet üzerinden giriş” yazısının yer aldığı kırmızı renkli butona tıklayın.

Sisteme e-devlet üzerinden giriş yapmak için bu bölümdeki uygun boşluklara sırasıyla T.C. kimlik numaranızı ve e-devlet parolanızı girmeniz, sonrasında ise mavi renkli kutucuk içerisindeki “sisteme giriş yap” yazısına tıklamanız gerekir.

Eğer henüz bir e-devlet parolası oluşturmadıysanız size en yakın konumdaki PTT ofisine mesai günü ve saati içerisinde giderek yetkiliye kimlik kartınızı göstermek koşuluyla içinde şifrenizin yazılı olduğu zarfı satın alabilirsiniz.

Daha önce oluşturduğunuz e-devlet şifrenizi hatırlamıyorsanız giriş sayfasındaki “şifremi unuttum” yazısına tıklayın. Sonrasında güvenlik amacıyla sistemin sizden talep ettiği kimlik bilgilerini eksiksiz ve doğru olacak şekilde girin. Son aşamada ise sizden bir yakın akrabanıza ait T.C. kimlik numarası istenecektir. Bunu da yazdıktan sonra cep telefonu numaranıza bir kısa mesaj gönderilecek ve buradaki güvenlik kodunu ilgili alana girerek yeni bir e-devlet şifresi oluşturarak şifre ve TC kimlik no ile hastane tahlil sonuçları öğrenme işleminizi yapabileceksiniz. Eğer sistemde tanımlı bir cep telefonu numaranız bulunmuyorsa bu işlemi yapmanız mümkün olmayacağından tekrar bir PTT ofisine gidip yeniden şifrenizin yazılı olduğu başka bir zarf satın almanız gerekir.

E-devlet şifresi dışındaki yöntemlerle de e-devlet sistemine giriş yapıp e-nabız verilerini görüntülemek mümkündür. Giriş sayfasındaki internet bankacılığı, mobil imza, T.C. kimlik kartı ya da elektronik imza opsiyonlarından birini seçip sisteme giriş yapabilirsiniz.

Sisteme giriş yaptıktan sonra Sağlık Bakanlığı tahlil sonuçları öğrenme işlemi için sol bölümdeki menüden “tahlillerim” yazısına tıklayın.

Bu yazıya tıkladıktan sonra sisteme kayıtlı olan bütün tahlil sonuçlarınızı liste halinde görüntülemeniz mümkün olacaktır. En sol bölümde hakkında tahlil yapılan işlemin ismi, yan bölümünde tahlile ait sonuç bilgisi, devamında ise referans aralıkları, sonuç birimi ve tahlil tarihi gibi bilgileri görmeniz mümkün olacaktır.

Rapor sütunu altındaki grafik görsellerine tıklayarak tahlil sonucunuza ait raporları ve grafikleri görüntüleyebilirsiniz.

Eğer sistemde bir hata olduğunu düşünüyorsanız ve bu listedeki tahlillerden bir yada birkaçının size ait olmadığını belirtmek istiyorsanız en sağda kırmızı renkli buton içerisinde yer alan “bu işlem bana ait değil” yazısına tıklayabilirsiniz.

Ayrıca listede çok fazla tahlil varsa ve siz belli bir zaman dilimi içerisinde gerçekleştirilmiş olan tahlillere ait sonuçları görüntülemek istiyorsanız en üstteki alandan başlangıç tarihi ve bitiş tarihini seçerek zaman filtrelemesi yapabilirsiniz.

TAHLİL SONUÇLARI E-NABIZA NE ZAMAN DÜŞER?

Tahlil işlemlerini gerçekleştiren sağlık kuruluşundaki yetkili personel sonuçları dijital ortama aktardığı zaman vatandaşlar e-nabız sisteminden tahlil sonuçlarını takip edebilirler. Fakat bazı hastaneler tahlil sonuçlarını kısa süreler içerisinde e-nabız sistemine aktarmayabiliyor. Bu sebeple tahlilin üzerinden yeterli zaman geçmiş olmasına rağmen hala e-nabız sisteminde sonucu göremeyen vatandaşlar, tahlil yaptırdıkları sağlık kuruluşuna giderek sonuçların olduğu raporu elden teslim alabilir ya da dijital ortama aktarılmasını talep edebilirler.

E-NABIZ SİSTEMİNDEKİ TAHLİL SONUÇLARI NE ANLAMA GELİR?

E-nabız sistemindeki ya da hastanelerin kendi web sitelerindeki tahlil sonuçlarının ne anlama geldiğini en doğru şekilde yorumlayacak olan kişiler uzman doktorlardır. Hastaların kendi başlarına tahlil sonuçlarına bakıp bir kanıya varması uzmanların tavsiye etmediği bir durumdur.

Yine de tahlil sonuçlarına bakarak konu hakkında fikir sahibi olmak isteyen vatandaşlar yukarıda anlatılan yöntemlerle e-nabız sistemine ya da ellerindeki rapora bakarak bir yorumda bulunabilirler. Tahlile ait satırla referans değerinin kesiştiği sütuna bakın. Daha sonra sizin tahlil sonucunuzun referans değeri aralığında olup olmadığını kontrol edin. Uzmanlar referans değeri aralığında olan sonuçların sağlıklı olduğunu belirtirler. Değerler referans aralığının altında ya da üstündeyse tahlile konu olan durumla ilgili bir anormallik ve hastalık söz konusu olabilir. Tahlil sonuçlarınızdaki tüm değerler referans aralığı içinde olsa bile tahlilin en doğru şekilde yorumlanabilmesi için bir uzmana gösterilmesi gerektiğini unutmayın.