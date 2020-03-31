Dünyada Kovid-19'un 8 ayrı alttürü var

Bilim adamları bu izleri inceleyerek virüslerin genetik yapılarını ve soyağacını ortaya çıkarmaya çalışıyor. Araştırmacılar virüslerin evrimleştikçe daha ölümcül olduğunun görünmediğini belirtiyor. Prof. Charles Chiu, “Virüs çok yavaş mutasyona uğradığı için suşları esasen birbirine çok benziyor” dedi. Şu ana kadar 36 farklı ülkede elde edilen suşların genetik dizilimi çıkarıldı.