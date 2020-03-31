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  3. Dünyada Kovid-19'un 8 ayrı alttürü var

Dünyada Kovid-19'un 8 ayrı alttürü var

Dünyada Kovid-19'un 8 ayrı alttürü var

Koronavirüsün en az 8 suşu (genetik olarak özelleşmiş alttür) dünya genelinde yayılmaya devam ederken, arkasında pek çok ölüm ve hastalık bırakıyor.

Bilim adamları bu izleri inceleyerek virüslerin genetik yapılarını ve soyağacını ortaya çıkarmaya çalışıyor. Araştırmacılar virüslerin evrimleştikçe daha ölümcül olduğunun görünmediğini belirtiyor. Prof. Charles Chiu, “Virüs çok yavaş mutasyona uğradığı için suşları esasen birbirine çok benziyor” dedi. Şu ana kadar 36 farklı ülkede elde edilen suşların genetik dizilimi çıkarıldı.


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