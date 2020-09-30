  • $7,7298
  • 9,0588
  • 471.229
  • 1145.24
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Sağlık
  • Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Ölenlerin sayısı 1 milyondan fazla
30 Eylül 2020 Çarşamba 18:22 | Son Güncelleme:

Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Ölenlerin sayısı 1 milyondan fazla

Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Ölenlerin sayısı 1 milyondan fazla
AA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının dün itibarıyla 1 milyonu geçtiğinin teyit edildiğini belirterek, "Gerçek sayı kesinlikle bundan daha yüksek." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu kapsamında Kovid-19 salgınına ilişkin düzenlenen etkinliğe video konferans yoluyla katıldı.

AA'nın aktardığı habere göre, salgının dünya genelinde gidişatına değinen Ghebreyesus, "Dün, Kovid-19'a karşı ortak mücadelemizde tatsız bir dönüm noktası oldu. Bir milyon insanın bu yeni virüsten dolayı hayatını kaybettiği teyit edildi. Gerçek sayı kesinlikle bundan daha yüksek. Daha fazla insan da dünyanın her yerindeki hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor." dedi.

Bireylerin, toplumlar ve ekonomilerin korku ve belirsizliğin pençesinde olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Bilim, bize yeni testler, terapötikler ve umarız ki bir aşı şeklinde çözümler sunuyor. Ancak dayanışma olmadan bilim ve çözümler etkisiz kalacaktır." uyarısında bulundu.

DSÖ eş güdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) hakkında da bilgi veren Ghebreyesus, dünya nüfusunun yüzde 70'ine tekabül eden 167 ülkenin şimdiye kadar COVAX'a katıldığını bildirdi.

Kovid-19 aşısının tüm ülkelere eşit ve adil şekilde dağıtılmasını amaçlayan COVAX'a Çin, Rusya ve ABD ise henüz katılmadı.

DSÖ, COVAX vasıtasıyla 2021 sonuna kadar 2 milyar doz aşıya ulaşmayı hedefliyor.

<p>Ünlü oyuncu, siyah beyaz ve kartal kanatları olan bir maske taktı ve İtalya’da havalimanınd

İtalya'da Can Yaman çılgınlığı! Otele akın ettiler

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

300 bin ruhsatsız silah böyle imha edildi

Mersin'de olgunlaşan obruk peynirleri mağaralardan çıkarılmaya başlandı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.