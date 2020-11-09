Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge: Aşı kış aylarına yetişmeyecek

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge NTV'ye konuştu. Son dönemdeki ürkütücü tabloya değinen Kluge, maske takmanın ucuz ve basit bir korunma yöntemi olduğunun altını çizdi. Kışın zor geçeceğini belirten Kluge, “Karantina son çare olmalı” vurgusu yaparak aşı çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi: “Üçüncü aşama testlerin devam ettiği 6 aşı çalışması var. Çok fazla kişi üzerinde deneniyor. Ancak bu konuda henüz kimsede net bir yanıt yok. Büyük olasılıkla aşı bu kışa yetişmeyecek. Umarım gelecek yılın ortalarına hazır olur.”

AŞIDA ADALET ŞART



“DSÖ çabaları organize etmek için görülmemiş bir hızla çalışıyor. Ama asıl konu üretilecek aşıya eşit ve adil olarak ulaşımın sağlanması. Özellikle yoksul ve tehlike altındaki insanlar açısından. Bu konuda 180 ülke, üst orta ve alt gelir gruplarından tüm insanlara aşının ulaşabilmesi için işbirliği yapılıyor.”