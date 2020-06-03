DSÖ uyardı! 'Antibiyotik enfeksiyonu güçlendirir'

DSÖ Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, gittikçe artan sayıda bakteriyel enfeksiyonların onları daha önce tedavi etmek için kullanılan ilaçlara karşı dirençli hale gelmeye başladığını söyledi. Ghebreyesus, “Koronavirüs salgını antibiyotik kullanımında bir artışa neden oldu.

Bu durumun yaratacağı bakteriyel direnç salgından sonra da ağır bir yük oluşmasına neden olacak” dedi.