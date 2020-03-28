DSÖ: Ne kadar sürer bilmiyoruz

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi Ruh Sağlığı Program Yöneticisi Doç. Dr. Akfer Karaoğlan Kahıloğulları, izole olanlara ruh sağlığı uyarısı yaparak “Rutininizi koruyun, izolasyonun ne kadar süreceğini bilmiyoruz” açıklaması yaptı.

BİRAZ KAYGI GEREKLİ

Virüsün yayılımını önlemek kadar virüsle ilişkili ortaya çıkabilecek sağlık problemlerini önlemenin de önemine dikkati çeken Kahıoğulları, “Korkmazsak, kaygı duymazsak önlem almayız. Eğer çok fazla kaygı duyarsak bu da gerçeği değerlendiremememize yol açar. İki nedenden ötürü evde izolasyon hepimizi zorluyor. Bir; kendimizi engellenmiş hissediyoruz. Bir de çok fazla sıkıntı hissi oluyor. Evde neler yapılabilir diye pratiğimizi kaybetmiş durumdayız” ifadelerini kullandı.

