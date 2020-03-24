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DSÖ: Kovid-19 sivrisinekten bulaşmaz

DSÖ: Kovid-19 sivrisinekten bulaşmaz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün sivrisinekler ya da diğer haşareler aracılığıyla insana bulaştığı yönünde veri olmadığnı açıkladı.

Koronavirüsün Afrika ve Latin Amerika’da daha düşük seviyede seyrettiğini belirten DSÖ, bu bölgelerde koronavirüsün sivrisinekler aracılıyla bulaştığı yönünde vaka bulunmadığını da söyledi. DSÖ açıklamasında, “Kovid-19 bir solunum yolu virüsüdür. İnsanların öksürmesi ya da hapşırmasıyla bulaşabilir. Ya da bir yüzeyin üzerinde insanların ellerine bulaştıktan sonra, o elin ağız ya da buruna götürülmesi yoluyla bulaşabilir” denildi.


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