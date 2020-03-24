DSÖ: Kovid-19 sivrisinekten bulaşmaz

Koronavirüsün Afrika ve Latin Amerika’da daha düşük seviyede seyrettiğini belirten DSÖ, bu bölgelerde koronavirüsün sivrisinekler aracılıyla bulaştığı yönünde vaka bulunmadığını da söyledi. DSÖ açıklamasında, “Kovid-19 bir solunum yolu virüsüdür. İnsanların öksürmesi ya da hapşırmasıyla bulaşabilir. Ya da bir yüzeyin üzerinde insanların ellerine bulaştıktan sonra, o elin ağız ya da buruna götürülmesi yoluyla bulaşabilir” denildi.