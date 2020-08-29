29 Ağustos 2020 Cumartesi 01:59 | Son Güncelleme:
DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus: Salgın milyonların akıl sağlığını bozdu
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgından kaynaklanan sosyal etkileşim eksikliğinin pek çok kişinin psikolojisini derinden etkilediğini vurguladı.
Ghebreyesus, bakımevleri ve akıl hastanesi gibi yerlerde bulunanların Kovid-19 riski altında olduğunun altını çizdi. Ghebreyesus, “1 milyara yakın insan, ruhsal bir bozuklukla yaşıyor. Her yıl 3 milyon kişi aşırı alkol kullanımından ölüyor” dedi.