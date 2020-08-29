DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus: Salgın milyonların akıl sağlığını bozdu

Ghebreyesus, bakımevleri ve akıl hastanesi gibi yerlerde bulunanların Kovid-19 riski altında olduğunun altını çizdi. Ghebreyesus, “1 milyara yakın insan, ruhsal bir bozuklukla yaşıyor. Her yıl 3 milyon kişi aşırı alkol kullanımından ölüyor” dedi.