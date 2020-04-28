Dr. Mehmet Öz ve Dr. Halit Yerebakan Türkiye ve ABD'deki koronavirüs tablosunu değerlendirdi

Dünyaca ünlü Türk-Amerikan Doktor Mehmet Öz ve Doktor Halit Yerebakan koronavirüste son durumu birlikte değerlendirdi.

Dr. Halit Yerebakan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Dr. Mehmet Öz'ün Youtube kanalında koronavirüsün Türkiye ve Amerika'daki son durumunu değerlendirdiklerini ifade etti.

İki hekim tüm dünyayı esir alan koronavirüs salgınına ilişkin şu başlıkları ele aldılar:

-New York’ta Pik noktasına ulaşıldı mı?

-Güney Korede’de iyileşen kişilerin tekrar hastalandığı gözlemlendi. İyileşen kişilerin tekrar hasta olma ihtimali var mı?

-Evde tedavi gören kişilerin iyileşme ve izolasyon süreleri ne kadar olmalı?

-Oruç tutmak ne kadar sağlıklı, bağışıklığımızı nasıl etkileyecek.

-Coronavirüsten korunurken çinko kullanımı nasıl olmalı?

-DSÖ Başkanının, “daha kötüsünü görmedik” açıklaması ne demek?

-Bu virüs doğal ortamda mı gelişti yoksa laboratuvarda mı üretildi?

-Normalleşme zamanının geldiğini nasıl anlayacağız? Nasıl Planlayacağız?

Dr. Mehmet Öz ve Dr. Halit Yerebakan'ın videosu çok sayıda kişi tarafından izlendi.