Gülüş Tasarımı Kişiye Özel Olmalı (Dr. Hakan Çetiner kimdir?)

İstanbul'da doğan Hakan Çetiner ilk, orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra, 1986 yılında İ. Ü. Sağlık Hizmetleri M.Y.O Diş Protez Bölümünden, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu. Aynı sene, İstanbul Üniversitesinin Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında doktora çalışmalarına başladı. 1999 yılında " Milli kuronların tutuculuğunu etkileyen faktörler üzerine araştırmalar " konulu tez ile Dr. Med. Dent Unvanını aldı.

Çetiner, makro dental fotoğrafçılık ve “functional training” antremanları ile ilgilenmektedir. Oral ve perioral estetik (çene ve yüz bölgesinde medikal estetik) alanında uluslararası eğitim çalışmalarında bulunmaktadır.

Hakan ÇETİNER, Türk Estetik Diş Hekimleri Derneği, EDAD, Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği, ITI (International Team for Implantology), Neos implant academy ve İstanbul Diş Hekimliği Odası üyesidir.

2001 yılından beri, İstanbul Bakırköy'deki özel muayenehanesinde çalışmaktadır. 2018 yılında Vadident Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini kurmuştur. Yurtiçi - yurtdışı kongre ve sempozyumlara katılmakta ve klinik çalışmalar yapmaktadır. İmplantoloji, Digital Gülüş tasarımı, Hollywood Smile, Adhezyon ve Estetik diş hekimliği konusunda çok sayıda uluslararası akademik ve bilimsel çalışmaları vardır.

Hakan Çetiner yüzme, kayak, seyahat ve bisiklet başlıca hobileri arasında yer almaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir