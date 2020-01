Domuz gribi belirtileri neler, testi nasıl yapılır? Domuz gribi nasıl bulaşır?

Domuz gribi belirtileri neler, testi nasıl yapılır? sorusu vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. Domuz gribi, bilimsel adıyla H1N1 virüsü ilk olarak 2009 yılında dünya genelinde yaşanan salgınla gündeme gelmişti. Hastalığın insandaki belirtileri grip ve grip benzeri hastalıkların semptomları ile aynı. Tedavi ile önlenebilen bir virüse karşı tedbirli olmak gerekiyor. Domuz gribi nasıl bulaşır? merak ediliyor. İşte yanıtı..

DOMUZ GRİBİ (A/H1N1) NEDİR?

Grip kendini yüksek ateş, üşüme-titreme, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, yaygın kas ağrıları ve halsizlikle gösterir. Domuz gribi, A (H1N1) tipi virüsten kaynaklanan, insanlarda hastalığa yol açan virüs kaynaklı bir hastalıktır. Hastalık ilk kez Meksika ve ABD’de görülmüş ve daha sonra birçok ülkeye yayılmıştır.

DOMUZ GRİBİ BULAŞICI MI?

Domuz gribi A(H1N1) virüsü bulaşıcıdır ve insandan insana geçmektedir. Domuz gribinin de yine mevsimsel griple aynı şekilde yayıldığı düşünülmektedir. Hastalık, solunum salgıları ile bulaşır. Virüs konuşma sırasında solunum yollarından çıkan parçacıklarla 1-2 metreye kadar ulaşabilir. Grip virüsleri insandan insana öksürük ve hapşırma yoluyla bulaşmaktadır. Bulaştırıcılık hastalık belirtileri ortaya çıkmadan bir gün önce başlar, yedi gün sonrasına kadar sürebilir. Bu süre küçük çocuklarda ve bağışıklık yetmezliği olanlarda daha uzun olabilir. Grip virüsü bulaşan bir yere dokunulduktan sonra, eller ağız ya da buruna götürüldüğünde de hastalık bulaşabilir. İçme, kullanma ve havuz sularıyla bulaşma gösterilmemiştir.

Domuz gribi yani H1N1 virüsüne bağlı hastalığın bulguları mevsimsel griple benzerdir.

DOMUZ GRİBİ BELİRTİLERİ NELER?

Ateş,

Öksürük,

Boğaz ağrısı,

Yaygın vücut ağrısı,

Baş ağrısı,

Üşüme,

Yorgunluk gibi belirtilerin yanı sıra;

Bazı vakalarda ishal ve kusma görülebilir.

H1 N1 gribi kronik hastalığı olanlarda daha ağır seyreder. Ağır seyirli hastalık akciğer infeksiyonu (pnömoni) ve solunum yetmezliği sonucunda ölüme neden olabilir. Bazı hastalarda bakterilere bağlı olarak griple aynı dönemde veya sonrasında akciğer, sinüs ve kulak iltihabı ortaya çıkabilir.

Uzun süreli ve kontrolü güç ateş, genel durum bozukluğu, solunum sıkıntısı gibi bulguların varlığında doktora başvurulmalıdır. Bilinç bulanıklığı, zor nefes alma acil müdahale gerektiğinin işaretidir.

DOMUZ GRİBİ TANISI NASIL KONUR?

Domuz gribi tanısının bu konuda uzman olmayan kişiler tarafından koyulması pek mümkün değildir. Mevsimsel geçişlerde ortaya çıkan soğuk algınlığı ve gripten pek farkı olmaması, domuz gribi hastalığı tanısını zorlaştıran bir etmendir. Yorgunluk ve vücut kırgınlığı ile başlayan hastalık süreci normal grip gibi seyreder. Birçok hasta eğer düşürülmesi zor ateş sorunu yaşamıyorsa bir uzmana başvurma gereksinimi duymaz. Ancak her hastalık gibi gribin de her türlüsü ciddiye alınmalıdır. Hastalığın ilk evrelerinde, yani vücut kırgınlığının başlamasıyla beraber bir uzmana başvurulmalıdır. Hastalığın teşhisi PCR (Polymerase Chain Reaction) denilen yöntem ile konulsa da bunun her laboratuvarda uygulanması mümkün değildir. Bu nedenle daha kolay bir yöntem olan, burun akıntısı veya geniz akıntısı sıvılarının alınarak test edilmesi yöntemi yaygın olarak kullanılır. Bu yöntemde hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasından birkaç gün sonra, hastadan alınan mukoza tabakasında eğer H1N1 virüsü varsa, hastalık teşhisi domuz gribi olarak konulur. Yapılan testlerden sonra hastanın H1N1 virüsünün sebep olduğu domuz gribi hastalığına yakalandığı anlaşılırsa tedavide buna göre bir yol izlenir.

DOMUZ GRİBİ EN ÇOK KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Risk grubu, özellikle 2 yaş altı çocuklar, 5 yaş altı çocuklar, hamileler, kronik hastalığı olanlar, astım, KOAH, kalp hastalığı, diyabeti olanlar, bağışıklığı baskılanmış olanlar, REYE sendromu nedeniyle 19 yaş altı kan sulandırıcı tedavisi alanlardır.

DOMUZ GRİBİNDEN KORUNMANIN YOLLARI

Domuz gribinden korunmak için aşı yaptırılmalı ve hijyen kurallarına dikkat edilmelidir.

H1N1 virüsünden korunmak için birtakım basit tedbirler almanız gerekiyor. İlk olarak bağışıklık sisteminizi güçlendirmelisiniz. Bunun için öncelikle sağlıklı beslenmeli ve spor yapmalısınız. Stresten uzak yaşamalısınız. H1N1'den korunmak için grip aşısı da olabilirsiniz. Özellikle hamileler, küçük çocuklar, kalp hastalığı, diyabet, KOAH, ve bağışıklık sistemi yetmezliği hastalığı olanlar grip aşısını yaptırmalıdır.

DOMUZ GRİBİ İLAÇLA TEDAVİ EDİLİR Mİ?

Domuz gribinin tedavisi veya bu hastalıktan korunmak için doktor kontrolünde kullanılabilecek ilaçlar vardır. Ancak bu ilaçlar doktor tarafından önerilmediği müddetçe asla reçetesiz kullanılmamalıdır.

Soğuk algınlığı ve gripte ateşi düşürmek, burun akıntısı gibi bulguları azaltmak için kullanılan ilaçlar virüse etkili değildir. Yalnızca hastalığın bulgularını hafifletir. ‘Reye sendromu’ adlı seyrek görülen fakat ağır bir hastalık nedeniyle grip sırasında çocuklar ve ergenlere asetil salisilik asit (Aspirin vb.) içeren ağrı kesici, ateş düşürücüler verilmemelidir.