Diyetisyen nedir, ne iş yaparlar, görevleri nelerdir? Diyetisyen nasıl olunur?

Beslenme uzmanı ve diyetisyen arasındaki farkları anlamak için öncelikle terimlerin her birinin nasıl tanımlandığını ve bu mesleklerin her birinin amacını bilmeliyiz. Beslenme uzmanları, beslenme konusunda (yani yemede değil, onunla elde edilen besinler ve elementler ve bunların vücudu nasıl etkilediği konusunda) uzman olacak şekilde ve ne olursa olsun hastanın ihtiyaçlarına odaklanan diyet kılavuzlarında eğitilir. sağlıklıysa veya başka bir şekilde bir tür bozukluk veya hastalıktan muzdaripse.

Diyetisyene gelince, yemek yeme sürecine odaklanan bir profesyoneldir: yemek yeme eylemi. Temel işlevi, ağırlık, boy ve hangi amaçlara sahip oldukları gibi hususlara göre genel olarak nüfusun çoğu için geçerli olan yeterli beslenme ve aktivite kılavuzlarının oluşturulmasıdır.

Beslenme, açlık duygusunu bastırmak, karın doyurmak veya canının her çektiğini yemek içmek değildir. Fakat ne yazık ki, günümüzde bu noktaya doğru ilerlemektedir. Yetersiz ve dengesiz beslenme alışkanlıkları insanları ciddi sağlık sorunları ile uğraşır hale getirmiştir. İşte bu noktada kuşkusuz en büyük sorumluluk diyetisyen yani beslenme uzmanı kişilere düşmektedir.

DİYETİSYEN NEDİR, NE DEMEKTİR, KİMDİR, KİME DENİR?

Diyetisyen, insanların yeterli ve dengeli beslenebilmeleri için yemek listeleri hazırlamak, yiyeceklerin sağlığa uygun bir biçimde pişirilmesi konusunda çalışan, mevcut besin kaynaklarını ekonomik ve sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan ve bu konularda bireyi ve toplumu bilgilendiren kişilere denilmektedir. Günümüz beslenme alışkanlıkları düşünüldüğünde, oldukça önemli bir meslektir.

DİYETİSYENLER NE İŞ YAPARLAR, GÖREVLERİ NELERDİR?

Günümüzde diyetisyenlerin sadece zayıflamak veya kilo almak ile ilgilendiği algısı oluşmuş durumdadır. Bu durum yanlıştır. Diyetisyenler genel olarak sağlıklı ve sağlığa beslenme ile ilgilenmektedirler. Diğer görevlerini aşağıda maddeler halinde verdik.

Besinlerin; işlenmesi, hazırlanması, pişirilmesi, depolanması durumlarında meydana gelebilecek farklılıkların insanların üzerindeki etkilerini incelemek,

Toplumda meydana gelen yanlış ve dengesiz beslenme durumlarını belirlemek, bu durumların sonunda ortaya çıkan sağlık sorunlarına karşı önlemler alınmasını sağlamak,

Besinlerin analizlerini gerçekleştirmek,

Diyet ürünler ve diyet öğünler geliştirmek,

Hastalık durumlarında kişilerin hastalıklarına uygun olarak beslenebilmeleri için diyet programlar yapmak,

Toplumu ve bireyleri hem sağlıklı hem de ekonomik beslenme konusunda bilinçlendirmek,

Gibi toplum sağlığını ilgilendiren oldukça elzem görevlere sahiptirler. Peki diyetisyen nasıl olunur, olma şartları nelerdir?

DİYETİSYEN NASIL OLUNUR?

Ülkemizde diyetisyen unvanını elde edebilmek için lise eğitiminin tamamlanmasının ardından üniversite giriş sınavlarına katılmak gerekmektedir. Akabinde de sayısal bölümlerden bir tanesi olan beslenme ve diyeyetik bölümü kazanılması, akabinde de 4 senelik lisans eğitiminin ardından mezun olunmalıdır. Bu bölümden mezun olan kişiler doğrudan diyetisyen unvanını elde etmektedirler.

Son yıllarda ülkemizde bu bölümden mezun olmamış fakat kendisini diyetisyen olarak tanıtan ve hatta bu konuda kitap bile yazmış kişiler ortaya çıkmaya başladı. Halbuki diyetisyenlik, bunun eğitimi alınmadan yapılacak bir meslek değildir. Beslenme ve Diyetetik Bölümünde; biyoloji, kimya, beslenme biyokimyası, toplum beslenmesi, toplumsal sağlık, anne çocuk beslenmesi gibi sayısız başlıkta oldukça önemli eğitimler verilmektedir. Bu sebepten diyetisyen olmak istiyorum diyen kimseler ilgili bölümü bitirmeli ve alanında uzman olarak görevlerine başlamalıdırlar.

DİYETİSYEN NERELERDE ÇALIŞIR, ÇALIŞMA ALANLARI NERELERİDİR?

Diyetisyenler özel sektörde ve kamuda yani devlette çalışma imkanına sahiptirler. Diyetisyenler; beslenme eğitimcisi ve öğretmen olarak eğitim kurumlarında, koruyucu ve eğitici diyetisyen olarak halk sağlığı hizmetlerinde, klinik diyetisyen olarak sağlık kuruluşlarında ve yataklı tedavi kurumlarında, toplu beslenme yapan kuruluşlarda, özel beslenme ve spor merkezlerinde görev alabilirler. Bunun dışında da KPSS sınavına katılarak kamu veya üniversite hastanelerinde çalışabilirler. Diyetisyenlik atama puanları kamuda 88 ile 95 puan arasındadır.

Diyetisyen bölümünden mezun olmuş veya olacak kişi sayısı, bu bölümün birçok üniversite açılması sebebi ile bir hayli artmış durumdadır. İş imkanları, geçtiğimiz senelerde daha fazladır ve mezun sayısının artmasından dolayı her geçen gün daha da zorlaşmaktadır. Bu sebepten bölümü bitirmenizin ardından doğrudan iş bulmakta zorlanabilir ve o hayalini kurduğunuz ciddi gelir rakamlarına ulaşamayabilirsiniz. Fakat kamuda ya da özel bir klinik açarak bu hayallerinizi gerçekleştirme şansınız bulunuyor. Günümüzde Instagram ve diğer sosyal ağlarda bu tarzda çok sayıda diyetisyen hesabı görmekteyiz. Bu kişiler buralarda kendi reklamlarını yaparak, bünyelerine daha çok müşteri kazandırmaktadırlar. Bu şekilde reklam ve etkili bir çalışma yöntemi ile sizler de sektörde isim yapabilir, ciddi gelirler elde edebilirsiniz.