Diş hastaneleri ne zaman hasta kabul edecek? Dişçiler açık mı, ne zaman açılacak?

Koronavirüs sonrası normalleşme sürecinde diş hastaneleri için uygulanacak olan plan açıklandı. Sağlık Bakanlığı’nın duyurusuna göre; ağız diş sağlığı hizmetleri için bir, iki ve üç ünit bulunan odalarda sadece tek ünit kullanılacak. Dişçiler ve diş hastaneleri normalleşme takvimine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

DİŞ HASTANELERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sağlıkta alınan yeni tedbirler bildirildi. Ağız ve diş sağlığı hizmetleri kapsamında; acil haller dışında ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin tamamının Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınarak verileceği vurgulandı. Ayrıca ağız diş sağlığı hizmetleri için bir, iki ve üç ünit bulunan odalarda sadece tek ünitin kullanılacağı belirtildi. Konuya ilişkin yapılan açıklama ise şu şekilde oldu;

"Dört ve daha fazla ünit bulunan odalarda ise aktif olarak kullanılacak ünit sayısı, mevcut ünit sayısının yarısından fazla olmayacak şekilde ilgili sağlık tesisi başhekimliğince düzenlenmeli ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirilmelidir.

Ağız diş sağlığı hizmetleri için iki muayene arasında en az 20 dakika olması sağlanmalıdır. Bu dönemde ihtiyaç halinde öncelikle panaromik görüntüleme istenmeli, her bir hasta çekimi sonrasında uygun yöntemlerle dezenfeksiyonu sağlanmalı ve diğer görüntüleme yöntemleri zorunlu hallerde tercih edilmelidir."

Özel klinik ve diş hastaneleri ile ilgili açılış tarihi normalleşme takviminde henüz yer almadı. Bu konuda resmi bir açıklama olması halinde güncel bilgiler haberimizin içerisine eklenecektir.