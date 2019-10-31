Diş gıcırdatmaya 15 dakikada çözüm

Hastalık olarak görmediğimiz ancak tedavi edilmemesi durumunda başka türlü sağlık sorunları yaşamamıza neden olan rahatsızlıklar vardır. Diş gıcırdatması da bunlardan biridir. Baş ağrısından, cildin yaşlanmasına, aşırı gerginliğe kadar günlük yaşamda birçok probleme sebep olan, hayatı olumsuz etkileyen bu hastalığın tedavi yöntemleriyle ilgili konuşan Dr. Özcan Şenmevsim, diş gıcırdatmanın temel nedeninin stres olmakla beraber dişlerin diziliş bozukluğundan, sinir sistemindeki hastalıklara kadar pek çok nedenden kaynaklanabileceğini söyledi.

10-15 dakikalık tedavi

Dr. Özcan Şenmevsim, metropol yaşamından kaynaklı yoğun çalışma temposu ve stresin bu sorunu tetiklediğini ifade etti. Diş gıcırdatmanın diş kaybı, yanaklarda tahriş, kas ve çene eklemi ağrısı ve bazı psikolojik sorunlara da neden olduğunu belirten Dr. Şenmevsim, geçici çözümler yanında botalinum toksin yöntemiyle 10-15 dakikalık bir sürede diş gıcırdatma sorunundan kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Cilt gençleştirme, aşırı terleme ve bazı migren türlerinin tedavisinde kullanılan botalinum toksin yönteminin diş gıcırdatma sorununa da çözüm getirdiğini belirten Dr. Özcan Şenmevsim yöntemin uygulanış biçimini şu sözlerle açıkladı: “Çenenin hareket etmesini sağlayan büyük kasa botalinum toksin (Botoks) uyguluyoruz. Böylece kas, istemsiz diş gıcırdatmayı ve çene sıkılmasını engelleyecek kadar zayıflatılıyor. Bunun dışında bir yan etkisi olmuyor. Çene kasımız normal işlevini sürdürüyor. Sadece diş gıcırdatmasını yok ediyoruz. İşlem son derece kolay ve acısız. 10 ila 15 dakikalık bir süre sonunda diş gıcırdatmasından tamamen kurtulmuş oluyor hastalarımız. Bu işlemle boyun ve sırt ağrılarından da önüne geçiyoruz. Çünkü diş sıkınca çene kasılıyor bu da boyun kasılmasına ve sırt ağrılarına eden olabiliyor. Bunlar birbirini tetikleyen ağrılar olduğu için diş gıcırdatmasıyla beraber boyun ve sırt ağrıları da ortaya çıkabiliyor. Maksimum 15 dakikada hastalarımız bütün bu sorunlardan kurtulmuş oluyor. Kolay ve ucuz bir yöntem” dedi.

5 ay etkisi var

Yöntemin ilk yapıldığında yaklaşık 4-5 ay etkisini koruduğunu belirten Dr. Özcan Şenmevsim, "İki sene düzenli olarak yapıldığı zaman çok kuvvetli olan çene kasları zayıfladığı için, gıcırdama problemi bitebiliyor. Aşırı çene sıkma yüzünden güçlenip çıkıntı yapan kaslar inceliyor, aslına dönüyor; yüz şekli ovalleşiyor. “ diye konuştu.