Detoks çılgınlığından uzak durun

Yaz mevsiminin verdiği rahatlık ve rehavetle fazla kilolar artmış, kışın yeni düzene başlamanın verdiği enerjiyle bir an önce kurtulma telaşı başlamıştır. Aman dikkat! Kulağa hoş gelen vaatlere kanıp detoks çılgınlığına kapılmayın. En doğru detoks, sağlıklı beslenme, hareketli yaşam ve bol su tüketimiyle gerçekleşir.

Detoksun Adımları

- Dinlenin, düzenli uyuyun uykunuzu tam alın. l Gün içinde mümkün olduğunca temiz ve açık havada bulunun, olabilecek maksimum ölçüde hareket edin.

- Gün içinde 10 – 15 dakika direk güneş ışığı görüp D vitamininizi tamamlayın. l Bol su için. l Her gün 6-8 öğün beslenin ve gün içinde 4 saatten uzun aç kalmamaya özen gösterin.

- Beslenmenizde; dört ana besin grubu olan et ve çeşitleri, süt ve ürünleri, sebze-meyveler ve tahıl ürünleri her öğünde ihtiyacınızı karşılayacak miktarlarda olsun. Et grubundan kırmızı et, tavuk, hindi ve balık; süt grubundan süt, yoğurt, ayran ve cacık, tahıl ürünlerinden tam buğday ekmeği, tam çavdar ekmeği, bulgur, yulaf, kabuklu pirinç, patates; mevsim sebzelerinden enginar, kabak, taze fasulye , bezelye, barbunya ve meyvelerden kivi, yeşil erik, çilek, elma, armut vs tüketin.

- Vücuda gerekli olan azotun ve aminoasitlerin karşılanması için beslenme programınızda proteinin yeterli miktarda yer alması çok önemli. l Yetersiz veya fazla miktarda protein almak sağlığınızı olumsuz etkiler. Proteinin yetersiz alınması protein depolarınızın yıkılmasına sebep olur. Gereğinden fazla protein alımı ise böbreklerinizi zorlar ve bazı sağlık sorunlarına neden olabilir.

- Karbonhidratlar, protein koruyucu özellikleri ve vücutta elzem bazı öğelerin sentezinde kullanıldıklarından ötürü dengeli tüketilmesi gereken besin öğelerindendir. l Gün boyunca yemekler, salatalar ve besinlerin içerisinde yer alan doğal yağlarla karşılanan yağ ihtiyacı değişik yağ çeşitlerinden dengeli olarak karşılanmalıdır. Doymuş yağ gereksinimini, etler ve sütlerin içerisinde yer alan doymuş yağ asitleri ile karşılayabilir.

- Doymamış yağ asitleri tekli doymamış yağ asitleri olan omega-9 ve çoklu doymamış yağ asitleri olan omega-3 ve omega-6 yağ asitleri dengeli bir biçimde almak için haftada 2–3 kez balık tüketmek, yemeklerde ayçiçeği veya mısırözü yağı kullanmak ve salatalara zeytinyağı eklemek yeterli olacaktır. l Pozitif olun,, stresten uzak durun. l Alkolden olabildiğince uzak olun. Alkol, vitamin ve minerallerin vücutta etkin olarak kullanılmasını engeller. l Sigaradan uzak durun. Sigara kullanmamalı ve sigara içilen yerlerde bulunmamalısınız.

NİL ŞAHİN GÜRHAN

