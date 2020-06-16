Deksametazon nedir, ne için kullanılır? Deksametazon koronavirüs tedavisinde etkili midir?

Deksametazon isimli ilaç şu sıralar İngiltere’De koronavirüsa karşı yapılan testlere verdiği sonuçla anılmaya başladı. Deksametazon piyasada ucuz olması ve kolaylıkla bulunabilmesiyle biliniyor. Oxford Üniversitesi tarafından Kovid-19’a karşı yürütülen çalışmalarda, ölüm riskini düşüren bulguların açığa çıktığı kamuoyuna duyuruldu. Deksametazon ve koronavirüs ilişkisine dair tüm ayrıntılar haberimizde…

DEKSAMETAZON KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDE ETKİLİ MİDİR?

Ucuz ve yaygın olarak bulunabilen Deksametazon adlı ilacın korona virüsünde ölüm riskini düşürdüğü belirlendi. Bu ilaçla yapılan tedavide, solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm oranının üçte bir, standart oksijen tedavisi görenlerde ise beşte bir azaldığı tespit edildi.

Uzmanlar, düşük doz steroid tedavisinin ölümcül virüse karşı mücadelede önemli bir ilerleme olduğunu kaydederken; araştırmaya liderlik eden Oxford Üniversitesi'nden Prof. Martin Landray, yaptığı açıklamada, sonuçlar için "Bu, Kovid-19 olup da solunum cihazına bağlı veya oksijen tedavisi alan hastalara Deksametazon verildiğinde hayat kurtarılacağını ve bunu oldukça düşük bir maliyetle yapacağını gösteriyor" dedi.

Diğer bir araştırmacı Peter Horby de iltihabı azaltmak için diğer hastalıklarda yaygın olarak kullanılan ilacın, "şimdiye kadar ölümleri düşürdüğü belirlenen tek ilaç" olduğunu ifade etti.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, bugünden itibaren Kovid-19 hastalarına Deksametazon verilmeye başlanacağını ve ellerinde bu ilaçtan 200 bin adet olduğunu vurguladı. Fakat BBC'nin konuyla ilgili haberinde ilacın hastalığı hafif olarak atlatanlarda işe yaramadığı ve dolayısıyla stok yapılmasına gerek olmadığı söylendi.

DEKSAMETAZON NEDİR?

Deksametazon bir tür kortikosteroid ilacıdır. Romatizmal problemler, bir dizi cilt hastalığı, şiddetli alerji, astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, krup, beyin şişmesi, oftalmik cerrahiyi takiben oküler ağrı ve tüberkülozda antibiyotikler gibi birçok durumun tedavisinde kullanılır.