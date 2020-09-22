Daha fazla bulaşıcı, daha az ölümcül: Fransa'da yedi farklı koronavirüs mutasyonu ortaya çıktı

Avrupa’da son dönemde olağanüstü bir artış gösteren koronavirüs vakalarının arka planında yatan sebebe ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. IHU Mediterranee Infection hastanesinin yöneticisi mikrobiyolog Didier Raoult, Fransa’da ortaya çıkan ve daha fazla bulaşmasına karşın daha az ölümcül olan mutasyon geçirmiş yeni koronavirüs türleri bulunduğunu söyledi.

Aksam.com.tr’nin New York Post’tan aktardığı habere göre, Marsilya’da bulunan IHU Mediterranee Infection hastanesinin enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının yaz boyunca yaptıkları koronavirüs testlerinden elde ettikleri sonuçlarda yedi farklı yeni koronavirüs türü tespit ettikleri açıklandı.

“FRANSA’YA KUZEY AFRİKA’DAN TAŞINDI”

Fransa’nın karantina tedbirlerini gevşetmesinin ardından haziran ayında Kuzey Afrika’dan ülkeye giriş yapan insanların taşıdığı yeni bir mutant koronavirüs türü bulunduğunu belirten mikrobiyolog Raoult, bu türün yok olmasının ardından yeni türlerin ortaya çıktığını ifade etti.

“KORONAVİRÜSÜN İLK FORMUNUN OLDUKÇA BOZULMUŞ VERSİYONU”

Koronavirüsün mutasyon geçirmiş yeni türlerinin daha az ölümcül olduğunu öne süren Raoult, “Elimizde bulunan mutasyon türleri, virüsün ilk formunun oldukça bozulmuş versiyonlarıdır. En azından bizim izlenimimiz bu yönde.” diye konuştu.