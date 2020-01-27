Wuhan'da ortaya çıkan Corona virüsü nedir? Corona virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır?

Corona virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? sorusu vat andaşlar tarafından merak ediliyor. Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip Corona virüs (2019-nCoV) salgınında şimdiye kadar 80 kişi hayatını kaybetti. Evcil, yabani ve tarım hayvanları (kedi, yarasa ve deve gibi) bu hastalığa sebep olabiliyor.Corona virüsü belirtileri nelerdir, nasıl korunulur? sorusunun yanıtı haberimizde..

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsler, insanların genellikle bir anda karşı karşıya kaldığı virüs çeşididir. İnsan corona virüsleri genellikle hafif ve orta şiddette üst solunum yolu hastalıklarına neden olur. Corona virüslerin alfa, beta ve gama olarak bilinen üç alt grubu vardır; ayrıca delta corona virüsleri denilen dördüncü yeni bir grup da bulunuyor, bu da SARS-CoV. İnsan corona virüsleri ilk olarak 1960’ların ortasında tespit edildi ve şu ana kadar Suudi Arabistan, Güney Kore, Çin, Katar ve Ürdün’de görüldü.

Coronavirüsler alt familyası ait virüsün türlerdir Coronavirinae aile içinde Coronaviridae sırayla, Nidovirales . Koronavirüsler edilir zarflı virüsler bir ile pozitif sens , tek iplikçikli bir RNA genomu ve ile nükleokapsid sarmal simetri. Genomik boy koronavirüslerin yaklaşık 26 ila 32 arasında değişmektedir kilobaz , bir için en büyük RNA virüsü .

“Koronavirüs” adı , taç veya halo anlamına gelen Latin koronadan türetilir ve elektron mikroskobu (EM) altında virionların (virüsün enfektif formu) karakteristik görünümüne işaret eder. kraliyet tacı veya güneş korona anımsatan bir görüntü . Bu morfoloji , virüsün yüzeyini dolduran ve konak tropizmi belirleyen proteinler olan viral sivri (S) peplomerler tarafından oluşturulur .

Tüm koronavirüslerin genel yapısına katkıda bulunan proteinler sivri uç (S), zarf (E), membran (M) ve nükleokapsiddir (N). SARS koronavirüsünün spesifik durumunda ( aşağıya bakınız ), S üzerindeki tanımlanmış bir reseptör bağlanma alanı, virüsün hücresel reseptörüne, anjiyotensin dönüştürücü enzim 2’ye (ACE2) bağlanmasına aracılık eder . Bazı koronavirüsler (özellikle Betacoronavirus alt grup A üyeleri ) hemagglutinin esteraz (HE) adı verilen daha kısa başak benzeri bir proteine ??sahiptir.

CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

İştahsızlık ve kilo kaybı

Ateş

Halsizlik ve durgunluk

Karın bölgesinin şişmesi

Görme sorunları, gözün sulanması ve gözde renk değişimi

Solunum sorunları ve nezle

Denge sorunları

Genel psikolojik durumda değişme, mutsuz ifade

CORONA VİRÜSÜ BULAŞICI MI?

Corona virüsler birçok farklı canlıda hastalıklara neden olabilir. Ancak, SARS-CoV insanlar ve maymunlar, Himalaya misk kedisi, rakun köpeği, kedi, köpek ve kemirgenler gibi hayvanlara bulaşabilir. Kış aylarında daha çok görülen bu virüs; özellikle solunum yolları, karaciğer, mide, barsak ve sinir sistemini etkileyebilir. Grip gibi kolayca, öksürme ve hapşırma ile havaya saçılan virüslerin alınması, enfekte materyale dokunulmasının ardından ağız ve buruna temas sonucunda bulaşabilir.

CORONA VİRÜSÜNÜN TEDAVİSİ VAR MIDIR?

Virüsün etkileri hastanın bağışıklık sistemine göre değişir. Uzmanlar bazı kişilerde şiddetli belirti yaşanmadan hafif atlatılır. Bunun içinde ilaç tedavisi sağlandığını belirtiyor. Ancak bağışıklığı zayıf olan özellikle C ve D vitamini eksikliği olan kişilerde şiddetli ilerler. Bunun için tedavinin başlangıcında sıvı desteği sağlanır. Çünkü virüs hızla vücutta sıvı kaybına yol açar. Ateş düşürülür. Aynı zamanda ağrılar içinde yüksek dozda ağrı kesiciler verilir. Uzmanlar istirahatın oldukça önemli olduğunu söylüyor. Ayrıca virüsün yaygın olduğu alanlardan uzak durmanın daha sağlıklı olduğu belirtiliyor.

CORONA VİRÜSÜ KORUNMA YOLLARI NEDİR?

Koronavirüsü enfeksiyona karşı korumak için mevcut aşı bulunmamaktadır. Genel önlemlere dikkat ederek enfeksiyon riskini azaltmak mümkün olabilir. Sık el yıkama alışkanlığı ve hasta kişilerle temastan kaçınmak önemlidir.