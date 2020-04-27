Çocukların aşıları ihmal edilmemeli

Aşının insanları enfeksiyon hastalıklarından ve bu hastalıkların kötü sonuçlarından koruyabilmek için sağlam ve risk altındaki kişilere uygulandığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Sokullu, “Dünyada her yıl aşı ile önlenebilecek hastalıklardan, az gelişmiş ülkeler başta olmak üzere yaklaşık 2-3 milyon çocuk hayatını kaybediyor. Düzenli aşılama ile bu ölümlerin 1,5 milyonu önlenebilir. Salgın sürecinde de aşı önceliği olan ilk 12-18 aylık çocuk grubunun uygun şartlar oluşturularak aşılanması için çaba gösterilmeli” açıklamasında bulundu.