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Çocuklarda başa alınan darbeleri önemseyin

Çocuklarda başa alınan darbeleri önemseyin

Çocukların düşme ve çarpmalarda başına alacağı küçük darbeler, ilerleyen zamanlarda büyük sorunlara yol açabiliyor. Uzman Psikiyatrist Doktor Tanju Sürmeli, ‘Çocuk düşe kalka büyür’ sözünün aksine çocukların başına darbe almaması için özen gösterilmesi konusunda aileleri uyarıyor.

Çocuklardan okulda yaşayacağı düşme ve çarpmalardan öğretmenini ya da ailesini bilgilendirmesini isteyen Sürmeli, bazen normal karşılansa da küçük darbelerin bile dikkat eksikliği, hiperaktivite ya da şizofreni gibi hastalıklara davetiye çıkardığını belirtti. Psikiyatrik hastalıkların yol açtığı depresyonun ilaçla tedavisi mümkün olamadığını belirten Sürmeli, “MRI ya da tomografi gibi yöntemlerle görülmeyecek kadar bile hafif olan kafa travmalarına artık ABD’den de onay alan Neurofeedback yöntemiyle beyin dalgaları analiz edilerek teşhis konuluyor. Bu uygulamayla küçük darbelerin de etkilerini görebileceğiz” dedi. 

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