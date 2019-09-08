Çocuklarda başa alınan darbeleri önemseyin

Çocuklardan okulda yaşayacağı düşme ve çarpmalardan öğretmenini ya da ailesini bilgilendirmesini isteyen Sürmeli, bazen normal karşılansa da küçük darbelerin bile dikkat eksikliği, hiperaktivite ya da şizofreni gibi hastalıklara davetiye çıkardığını belirtti. Psikiyatrik hastalıkların yol açtığı depresyonun ilaçla tedavisi mümkün olamadığını belirten Sürmeli, “MRI ya da tomografi gibi yöntemlerle görülmeyecek kadar bile hafif olan kafa travmalarına artık ABD’den de onay alan Neurofeedback yöntemiyle beyin dalgaları analiz edilerek teşhis konuluyor. Bu uygulamayla küçük darbelerin de etkilerini görebileceğiz” dedi.