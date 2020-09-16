Çin'in koronavirüs aşısı kasımda hazır

Çin, 4 farklı aşı çalışması yürütüyor, tümü de son aşamada. Devlet televizyonuna konuşan CDC’den Guizhen Wu, son aylarda aşılardan birini kendi üzerinde uyguladığını ve hiçbir olumsuz yan etkiyle karşılaşmadığını belirtti. Öte yandan Rusya’nın aşısı Sputnik V’in klinik testleri için son 2 haftada sadece başkent Moskova’dan 55 bin gönüllünün kayıt yaptırdı.