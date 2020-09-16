  • $7,4941
  • 8,8761
  • 470.64
  • 1111.24
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
16 Eylül 2020 Çarşamba 02:39 | Son Güncelleme:

Çin'in koronavirüs aşısı kasımda hazır

Çin'in koronavirüs aşısı kasımda hazır

Çin Salgın Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) bir yetkili, Çin'in geliştirdiği aşının Kasım ayında yaygın olarak kullanılmaya başlayabileceğini duyurdu.

Çin, 4 farklı aşı çalışması yürütüyor, tümü de son aşamada. Devlet televizyonuna konuşan CDC’den Guizhen Wu, son aylarda aşılardan birini kendi üzerinde uyguladığını ve hiçbir olumsuz yan etkiyle karşılaşmadığını belirtti. Öte yandan Rusya’nın aşısı Sputnik V’in klinik testleri için son 2 haftada sadece başkent Moskova’dan 55 bin gönüllünün kayıt yaptırdı. 

<p>Şehit İbrahim Bey Caddesi'nde park halindeki motosiklet, şapkalı ve maskeli bir kişi tarafından ç

Önce kalçasıyla kontrol etti, sonra çaldı: 'Paraya ihtiyacım var' deseydi 500 lira verirdim

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Emektar katırlar törenle emekli edildi

Bugün altın fiyatları ne kadar? Canlı, anlık altın fiyatları listesi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.