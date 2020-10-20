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  • Çin'den koronavirüs aşısı iddiası: Hiç bir yan etkiye yol açmadı
20 Ekim 2020 Salı 17:48 | Son Güncelleme:

Çin'den koronavirüs aşısı iddiası: Hiç bir yan etkiye yol açmadı

Çin'den koronavirüs aşısı iddiası: Hiç bir yan etkiye yol açmadı
AA

Çin'den yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı koruyuculuk sağlayan deneysel aşılarıyla ilgili yapılan açıklamada "Şu ana kadar 'acil kullanım' aşılarını yaptıranların hiçbirinde ciddi yan etkilere rastlanmadı." denildi.

Çin, yeni tip koronavirüse karşı korucuyuluk sağlayan deneysel aşılarının "hiç bir yan etkiye" yol açmadığını iddia etti.

AA'da yer alan habere göre, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nda görevli Cıng Congvey, Global Times gazetesine yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 'acil kullanım' aşılarını yaptıranların hiçbirinde ciddi yan etkilere rastlanmadı." ifadesini kullandı.

Cıng, Çin'in klinik deneyleri başlatılan 13 aşı adayının bulunduğunu, bunların 4'ünde 3. faza geçildiğini belirterek 60 bin gönüllüye 4 deneysel aşının yapıldığını söyledi.

Aşıların acil kullanımında "ilaç ve aşı geliştirilmesiyle ilişkili kanunlar doğrultusunda hareket edildiğinin" altını çizen Cıng, Kovid-19 aşılarının "halkın kabul edebileceği" ücretlerde satışa sunulacağını kaydetti.

Bugün dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını için geliştirme aşamasında 100'den fazla aşı bulunuyor.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p class=''>Kurgu:</

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