Koronavirüs aşısı için Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası beklenen müjdeyi vermişti. Çin'den gelecek olan kovid-19 aşısı için tarih verilmişti. Yanı sıra BionTech ve Pfizer ile de korona aşı anlaşması yapıldı. Peki Çin aşısı ne zaman gelecek? Aşılar ne zaman Türkiye'ye geliyor?

Korona tablosunda her geçen gün sevindiren gelişmeler yaşanmaya devam ederken, Bakan Fahrettin Koca'da, Çin'in geliştirdiği koronavirüs aşısının Türkiye'ye geleceğini, anlaşmaların tamamlandığını duyurdu.

KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN GELECEK?

Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı ardından yaptığı aşı açıklamasıyla yüreklere su serpti. Yapılan çalışmalarla Türk insanında da etkili olduğu saptanan aşı için anlaşmalar tamamlandı. Aşıların pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkacağı açıklanmıştı.

KORONA AŞISININ TÜRKİYE'YE GELİŞİ ERTELENDİ Mİ?

Koronavirüs aşısının Çin'de geliştirilen versiyonunun pazartesi günü Türkiye'de olacağı bekleniyordu. Ancak Fahrettin Koca'nı yaptığı son dakika açıklamasına göre, Pekin gümrüğünde koronavirüs vakasına rastlanması nedeniyle hareketliliğin geçici süre durdurulduğunu ve bu nedenle de aşının bir iki gün gecikmeli geleceğini bildirdi.

KİMLER AŞI OLABİLİR?

4 aşamalı yapılan aşı planına göre ilk olarak sağlıkçılara aşılama yapılacak. 9 milyon kişi ilk aşamada aşı olabilecek. Günde ortalama 1.5-2 milyona kadar aşının yapılması bekleniyor.