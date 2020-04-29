Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9885
  • 7,5701
  • 383.467
  • 100707
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Sağlık
    3. >
  3. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay: Kurdeşen de koronavirüs belirtisi olabilir

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay: Kurdeşen de koronavirüs belirtisi olabilir

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay: Kurdeşen de koronavirüs belirtisi olabilir

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, koronavirüs belirtilerine dair açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, “Ciltte yaygın kaşıntı, kızarıklık ve döküntü ile seyreden ürtikerin de koronavirüsün ilk belirtilerinden biri olabileceği yönünde görüşler oluşmaya başladı. Hastanemizdeki hastalarda da böyle bir çalışma yürütüyoruz. İlkbaharın gelmesiyle birlikte alerjik döküntüler ve kurdeşen de de artış görülebilir. Halkımız hemen endişelenmesin. Mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvursun.” dedi.


Beylikdüzü Gürpınar'da doğalgaz patlaması meydana geldi

Beylikdüzü Gürpınar'da doğalgaz patlaması meydana geldi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Başkan Erdoğan talimat vermişti! Yeşilköy Hastanesi'nin kaba inşaatı bitmek üzere

Marmara Denizi turuncu renge büründü