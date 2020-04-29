Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay: Kurdeşen de koronavirüs belirtisi olabilir

Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, “Ciltte yaygın kaşıntı, kızarıklık ve döküntü ile seyreden ürtikerin de koronavirüsün ilk belirtilerinden biri olabileceği yönünde görüşler oluşmaya başladı. Hastanemizdeki hastalarda da böyle bir çalışma yürütüyoruz. İlkbaharın gelmesiyle birlikte alerjik döküntüler ve kurdeşen de de artış görülebilir. Halkımız hemen endişelenmesin. Mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvursun.” dedi.