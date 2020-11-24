Koronavirüste en fazla risk taşıyan kan grubu belli oldu

Columbia Üniversitesi'nin koronavirüs raporu, çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Hastalığa yakalanma oranı ile kan grubu arasında kurulan ilişkiye göre; bazı kan grubuna sahip kişilerin risk seviyesi artarken, ölüm riskinin yoğunlaştığı kan grubu da mevcut...

EN YÜKSEK ENFEKSİYON ORANLARI A GRUBUNDA

Nature dergisinde yayınlanan çalışma kapsamında bilim insanları, koronavirüs için pozitif test edilen 14 bin 112 kişinin kan grupları ile enfeksiyon, entübasyon ve ölüm oranlarını analiz etti. Sonuçlarda en yüksek enfeksiyon oranlarının A ve B tipi kan gruplarında, en düşük enfeksiyon oranlarının ise AB ve O gruplarında görüldüğü bildirildi.

ÖLÜM RİSKİ EN YÜKSEK KAN GRUBU AB

Koronavirüse karşı en savunmasız kişiler arasında A kan grubunun daha yaygın olarak görüldüğü belirtildi. Entübasyon riskinin en yüksek olduğu kan grubu B, ölüm riskinin en yüksek olduğu kan grubu ise AB olarak belirlendi.

Bilim insanlarına göre kan grupları ile enfeksiyon, entübasyon ve ölüm riskleri arasındaki ilişki şu şekilde;

Enfeksiyon riski (Yüksekten az doğru): A, B, O, AB

Entübasyon riski (Yüksekten aza doğru): B, AB, O, A

Ölüm riski (Yüksekten Aza Doğru): AB, O, A, B

TÜRKİYE'DE EN YAYGIN GRUP A

Hacettepe Üniversitesi tarafından 186 koronavirüs hastası üzerinde yapılan bir çalışmada ise, Türkiye'de koronavirüs hastaları arasındaki en yaygın grubun A olduğu belirtildi. Araştırmacılar, hastalarının yüzde 57'sinin kan grubunun A ve yüzde 24'ünün kan grubunun ise O olduğunu açıkladı.

Bilim insanları, 0 grubunda daha az vaka görülmesi nedeniyle, bu kan grubuna sahip olanlarda virüse karşı bir miktar koruma olabileceğini belirtti. Ancak araştırmacılar kan gruplarının hastalığın seyrini değiştirmediğini vurguladı.