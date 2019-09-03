Canan Karatay uyardı! 'Sakın mutfağınıza sokmayın'

MEYVE ŞEKERİ BİLE HÜCRELERİ BOZABİLİYOR

Aşırı miktarda şeker ve karbonhidrat tüketiminin sağlığımızı tehdit ettiğini belirten Prof. Dr. Canan Karatay, bu ikilinin hücresel fonksiyonlarımızı bozduğunu söylüyor. Üstelik bu durumun sadece rafine şekerler için geçerli olmadığını anlatan Prof. Dr. Canan Karatay, hazır ve taze sıkılmış meyve sularından, früktoz içeren yiyecek, içecek ve pekmez gibi şekerli yiyeceklerin de aşırı tüketiminin zararlı olduğu ifade ediyor.

VÜCUTTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER İSE;

Prof. Dr. Canan Karatay, yüksek miktarda şeker ve karbonhidrat tüketimi sonrası göz, diş, karaciğer, cilt sağlığı ve hatta beyin fonksiyonlarında bile bozulmalar meydana gelebildiğini açıkladı.

Sık ve aşırı şeker tüketiminin zararlarını sizler için bir araya getirdik.