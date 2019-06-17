Bu balığı yakalarsanız dikkat...

Trakonya balığı son olarak Bursa'nın Mudanya ve Kapaklı sahillerinde oltaya takıldı. Birkaç gün önce Kapaklı sahilinde balık tutan Volkan Aksu'nun oltasına 10 santim boyunda farklı bir balık takıldı. Balığı çıplak elle tutup kancadan ayırmak isterken dikenleri ellerine batan Aksu'nun bir süre sonra ellerinde yanma ve ağrı başladı. Zehirlendiğini anlayan Aksu, sosyal medyada yaptığı araştırma sonrası balığın Trakonya balığı olduğunu tespit etti. Kapaklı taraflarında kamp yaptıklarını dile getiren Volkan Aksu, sabah saatlerinde balığın oltaya takıldığını ve baştan mezgit sandığını anlattı. Aksu, "Balığı iğneden çıkarttığım anda sırtındaki dikenlerden zehir bulaştı ve 3 saat aşırı halde sızladı" dedi.

TRAKONYA BALIĞI NASIL ZEHİRLİYOR

Trakonya balığının, vücudundaki dikenlerden bazılarında zehir kesesi bulunurken, daha çok olta balıkçıları için tehlikeli oluyor. Özellikle denizlerde kuma saklanmasıyla da bilinen balığın eldiven ya da bez parçasıyla tutulması gerekirken, çok ciddi bir ağrı ile başlayan Trakonya çarpması, bölgede ciddi bir şişme ve bazı durumlarda çok nadir de olsa kalbin durmasına kadar gidebilecek sonuçlar ortaya çıkarabiliyor.



Trakonya balığının yüzgecinde ve yan tarafındaki iğnelerde zehir vardır. Sadece avını yakalamak ya da tehlike anında kendini savunmak için zehrini kullanır. Temas halinde birkaç saatlik sersemleme ve şiddetli ağrılara sebep olabilir. Balıkçılar bu balığı tanıdığı için uzak dururlar.