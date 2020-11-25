Boyun ağrısı neden olur? Boyun ağrısı nasıl geçer, hangi doktora gidilir?

Çoğu insan zaman zaman boyun ağrısı veya sertliği yaşar. Çoğu durumda, kötü duruş veya aşırı kullanımdan kaynaklanır. Bazen boyun ağrısına düşme, temas sporları veya kırbaç darbesinden kaynaklanan yaralanma neden olur. Çoğu zaman boyun ağrısı ciddi bir durum değildir ve birkaç gün içinde geçebilir. Ancak bazı durumlarda boyun ağrısı, ciddi bir yaralanma veya hastalığa işaret edebilir ve bir doktor bakımı gerektirebilir. Boyun ağrısı nedir nasıl geçer? Boyun ağrısı için ne yapmalı? Tedavisi nasıl olur?



BOYUN AĞRISI NEDİR?

Boyun, 7 adet omuru ile kafayı taşıyan ve çok hareketli bir bölge olması nedeniyle yaralanmalara açık olan bir bölgedir. Omurganın içerisindeki kanaldan geçen omurilik ve her iki yana doğru çıkan sinirleriyle birlikte, beyin, kollar ve vücudun geri kalanı arasında sinirsel bağlantıyı da oluşturmaktadır.



BOYUN AĞRISI NEDEN OLUR?

Boyun ağrısı nedenleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

Kas gerilmeleri: Bilgisayarınızda veya akıllı telefonunuzda çok fazla zaman geçirmek gibi aşırı kullanım, genellikle kas gerginliklerini tetikler. Yatarak kitap okumak veya dişlerinizi sıkmak gibi küçük şeyler bile boyun kaslarınızı zorlayabilir.

Eklem ve kıkırdak aşınmaları: Vücudunuzdaki diğer eklemler gibi, boyun eklemleriniz de yaşlandıkça aşınma eğilimindedir. Osteoartrit, omurlarınız (vertebra) arasındaki minderlerin (kıkırdak) bozulmasına neden olur. Vücudunuz yaşlandıkça eklem hareketini etkileyen ve ağrıya neden olan kemik mahmuzları (uzantıları) oluşturur.

Sinir sıkışması: Boynunuzda bulunan omurlardaki fıtıklaşmış diskler veya kemik mahmuzları omurilikten yayılan sinirlere baskı yapabilir.

Yaralanmalar: Araba kazalarında arkadan darbe almak, genellikle kırbaç hareketi zedelenmesi denen bir duruma neden olur. Bu durumda baş önce geriye doğru daha sonra da öne doğru hızla sarsılır ve yumuşak doku zedelenmesi yaşanır.



Hastalıklar: Romatoid artrit, menenjit veya kanser gibi bazı hastalıklar boyun ağrısına neden olabilir.

BOYUN AĞRISI NASIL GEÇER?

Boyun ağrınız bir darbe ya da travma sonrasında oluşmadıysa, kendi kendinize uygulayabileceğiniz bazı yöntemler vardır:

Dinlenme: Boyun gerginlikleri ve burkulmaların çoğunda, birkaç gün boyunca dinlenmek, kaslara ve tendonlara kendiliğinden iyileşmek için gerekli süreyi sağlar. Daha fazla ağrıya neden olan yorucu faaliyetlerden veya hareketlerden kaçınmak için dikkatli olmak önemlidir.

Buz ve/veya ısı: Buz uygulamak, şişliği ve ağrıyı azaltmak için antienflamatuar olarak kullanılabilir. Başlangıçta, boyun ağrısı için soğuk kompres kullanmak daha iyidir. Bunun nedeni soğuk uygulamaların küçük kan damarlarını geçici olarak kapatabilmesi ve şişmeyi engellemesidir. Birkaç gün sonra, alternatif olarak buz veya ısı uygulanabilir. Sürekli ısı uygulamak, şişliğin artmasına neden olabilir.

Masaj: Çoğunlukla buz veya ısı uygulandıktan sonra tercih edilmelidir. Derinlemesine bir masaj, kas gerginliği ile spazmları yatıştırır ve ağrıyı azaltır.

Duruşu düzeltmek: Kötü duruş boyun ağrısına neden oluyorsa, basit değişiklikler ağrıya çözüm olabilir. Çalışırken doğru şekilde konumlandırılmış sandalye, monitör ve klavye kullanmak, uyurken doğru uyuyuş pozisyonu almak (sırt üstü) ve boynu destekleyen yastıklar kullanmak ağrıları azaltabilir.

Yaşam tarzı değişiklikleri: Bazı aktivitelerin boyun ağrısını tetiklediği tespit edilirse, bu aktivitelerin sınırlandırılması veya önlenmesi gerekebilir. Örneğin, akıllı telefonda zaman geçirildikten sonra boyun ağrıyorsa bu faaliyet azaltılmalıdır. Ayrıca telefona bakarken boynu daha dik tutmak için telefonun göz hizasına yakın tutulması gerekir.

Reçetesiz ilaçlar: Birçok reçetesiz ağrı kesici iltihabı azaltmak veya ağrı sinyallerinin beyne ulaşmasını engellemek için kullanılabilir. Boyun ağrısı geçtikten sonra ufak egzersizlerle kasları kuvvetlendirip, esnemesini sağlayabilirsiniz.

BOYUN AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Masaj: Çeşitli masaj uygulamaları ve terapiler boyun ağrılarını aynı gün içerisinde tamamen kesmektedir. Ancak yanlış ve yoğun yapılan masajlar da ağrıların daha fazla şiddetlenmesine neden olabilir. Bu nedenle ancak profesyonel masörlerden yardım almakta fayda vardır.Sıcak havlu: Boynun ağrıyan kısmına buhar ile ısıtılmış havlu konulabilir. Bu, ağrıyı dağıttığı gibi kişinin çok daha rahat hareket etmesini sağlar.Boyun ağrısından kurtulmak için doktora gitmeden de evde uygulayabileceğiniz yöntemler bulunmaktadır.

ZENCEFİL

Zencefil bitkisi olarak bilinen bu mucizevi bitki antiflamatuar özelliği sayesinde boyundaki dolaşım ve kan akışını artırarak iltihabı ve ağrıyı gidermeye yardımcı olur. Su dolu bir kaba üç yemek kaşığı zencefili sıcak suda 30 saniye bekletin. Daha sonra bir havlu veya bir beze, kapta bulunan zencefil suyuna batırıp 15 dakika boynunuza koyun. Daha sonra bu yöntemi günde birkaç kez tekrarladığınız takdirde boyundaki ağrının gittiğini fark edeceksiniz.

ELMA SİRKESİ

Diğer bir yöntem ise mutfaklarda yemeklere tat vermek için kullanmış olduğumuz elma sirkesini, antiflamatuar ve antioksidan özelliği sayesinde boyun ağrısına da çok iyi gelmektedir. Bunun için tek yapmanız gereken temiz bir havlu veya bir beze birazcık elma sirkesi dökmek ve daha sonra bu havlu ya da bezi boynunuzda 1-2 saat bekletmek.

LAVANTA



Bir diğer yöntem ise eşsiz kokusu ile bilinen lavanta bitkisinin yağını ağrıyan bölgeye sürmek. Bu sayede ağrıyan bölge hızlıca rahatlar. Ağrıyan yere lavanta yağı sürerek masaj yapın. Yaklaşık 10 dakika boyunca hafif hareketlerle lavanta yağını bu bölgeye sürünüz.

BOYUN AĞRISI İÇİN NE YAPILIR?



Asla ağır cisimleri kaldırmayın, çekmeyin ve itmeyin. Taşıyacağınız yükleri eşit olarak her iki elinize bölün.Başınızla yük taşımayın. Baş seviyesinin yukarısına doğru yük kaldırmayın.Boynunuzu sürekli öne eğik veya aynı pozisyonda sabit tutmayın.Telefonu konuşurken boyun-omuz arasına sıkıştırmayın.Otururken sırtınızı düz tutun ve yaslanın.Gerekirse boyun kıvrımınıza uyan boyun yastığı ile boynunuzu takviye edin.Yatak dışında boyununuz düşercesine uyuya kalmayın.Aşırı yüksek yastık kullanmayın.Çalışma şartlarınızı ve koşullarınızı iyi düzenleyin.Özellikle bilgisayar ve masa başında 30 dakikada bir pozisyon değiştirin.

BOYUN AĞRISI İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLİR?

Basit kendi kendine yardım tedavileri ve bir ya da iki gün istirahat, boyun ağrısını gidermek için genellikle yeterlidir. Ancak daha karmaşık veya devam eden bir boyun probleminiz varsa, bir sağlık uzmanının yardımcı olması ve diğer tedavileri önermesi gerekebilir. Ağrınız düzelmezse, doktorunuz herkes için uygun olmasa da, daha güçlü ağrı kesiciler reçete edebilir.Boyun ağrısı için hastanelerin ortopedi veya fizik tedavi polikliniklerine başvurmak gerekir. Kaynak: Boyun ağrısı neden olur, nasıl geçer, ne iyi gelir? Boyun ağrısı için ne yapılır, hangi doktora gidilir?