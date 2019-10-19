Boğaz ağrısı nasıl geçer?
Boğaz ağrısı alerjik ya da başka bir hastalığın semptomu olarak her koşulda kişiye sıkıntı verir. Yutkunmakta, bir şeyler yemek içmekte zorlanmamıza neden olan boğaz ağrısı nasıl geçer?
Viral bir enfeksiyonun neden olduğu boğaz ağrısı genellikle beş ila yedi gün sürer ve tıbbi tedavi gerektirmez. Ancak, ağrı ve ateşi hafifletmek için birçok insan asetaminofen veya diğer hafif ağrı kesicilere yönelir. Ayrıca bal gibi (alerjiniz yoksa) boğazı yumuşatacak besinlerle doğal tedavi yöntemleri de tercih edilebilir. Bol bol su tüketmek de faydalıdır. Farenjit nedeniyle oluşan boğaz ağrısı için adaçayı tüketilebilir. Sigara ve benzeri boğazı tahriş eden zararlı etkenlere de mağruz kalmamak gerekir.
Çocuklara veya gençlere aspirin verirken dikkatli olun. Suçiçeği veya grip benzeri semptomlardan kurtulan çocuklar ve gençler asla aspirin almamalıdır. Bunun nedeni, aspirinin, bu tür çocuklarda nadir fakat potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir durum olan Reye sendromudur.
BOĞAZDA BAKTERİYEL ENFEKSİYON TEDAVİSİ
Eğer boğaz ağrınız bakteriyel bir enfeksiyondan kaynaklanıyorsa, doktorunuz antibiyotik reçete edecektir. Semptomlar bitmiş ya da azalmış olsa bile, reçete edilen antibiyotikleri tam olarak almalısınız. Tüm ilaçların talimatlara uygun olarak alınmaması, enfeksiyonun kötüleşmesine veya vücudun diğer bölgelerine yayılmasına neden olabilir. Boğaz ağrısını tedavi etmek için antibiyotik tedavisinin tamamlanmaması, çocuğun romatizmal ateş veya ciddi böbrek iltihabı riskini artırabilir.
Boğaz ağrısı nedenleri nelerdir?
Boğaz ağrısının ana nedeni virüsler ve bakterilerdir fakat Larenjite, Akut larengotrakeit, sinüzit, Allerjik rinit, Reflü, Akciğer enfeksiyonları ve Tümörlerde boğaz ağrısının nedenleri arasındadır. Boğaz ağrısı enfeksiyon etkenine bağlı olarak bulaşıcı olabilir, özellikle viral enfeksiyonlar ve A grubu beta hemolitik streptokok adı verilen bakteriye bağlı oluşan enfeksiyonların bulaştırıcılığı yüksektir.
Viral boğaz enfeksiyonu belirtileri;
Sinüs ağrısı
Tıkanıklık
Hırlama
Boğazda kuruluk
Derin ses
Bakteriyel boğaz enfeksiyonu belirtileri;
Boğazlarda iltihaplanma
Baş ağrısı
Ateş
Halsizlik
Öksürük
Lenf bezlerinde şişlik
Hapşırma
Mide bulantısı ve kusma
Larenjite bağlı boğaz ağrısı
Reflü’ye bağlı boğaz ağrısı
Akciğer enfeksiyonlarına bağlı boğaz ağrısı
Sigara kullanımına bağlı boğaz ağrısı
Aşırı Ses Kullanımına bağlı boğaz ağrısı
Aşırı Sıcak Soğuk ve Baharatlı Yiyecekler
Tümörlere bağlı boğaz ağrısı
Sinüzit’e bağlı boğaz ağrısı