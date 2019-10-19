Boğaz ağrısı nasıl geçer?

Viral bir enfeksiyonun neden olduğu boğaz ağrısı genellikle beş ila yedi gün sürer ve tıbbi tedavi gerektirmez. Ancak, ağrı ve ateşi hafifletmek için birçok insan asetaminofen veya diğer hafif ağrı kesicilere yönelir. Ayrıca bal gibi (alerjiniz yoksa) boğazı yumuşatacak besinlerle doğal tedavi yöntemleri de tercih edilebilir. Bol bol su tüketmek de faydalıdır. Farenjit nedeniyle oluşan boğaz ağrısı için adaçayı tüketilebilir. Sigara ve benzeri boğazı tahriş eden zararlı etkenlere de mağruz kalmamak gerekir.

Çocuklara veya gençlere aspirin verirken dikkatli olun. Suçiçeği veya grip benzeri semptomlardan kurtulan çocuklar ve gençler asla aspirin almamalıdır. Bunun nedeni, aspirinin, bu tür çocuklarda nadir fakat potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir durum olan Reye sendromudur.

BOĞAZDA BAKTERİYEL ENFEKSİYON TEDAVİSİ

Eğer boğaz ağrınız bakteriyel bir enfeksiyondan kaynaklanıyorsa, doktorunuz antibiyotik reçete edecektir. Semptomlar bitmiş ya da azalmış olsa bile, reçete edilen antibiyotikleri tam olarak almalısınız. Tüm ilaçların talimatlara uygun olarak alınmaması, enfeksiyonun kötüleşmesine veya vücudun diğer bölgelerine yayılmasına neden olabilir. Boğaz ağrısını tedavi etmek için antibiyotik tedavisinin tamamlanmaması, çocuğun romatizmal ateş veya ciddi böbrek iltihabı riskini artırabilir.

Boğaz ağrısı nedenleri nelerdir?

Boğaz ağrısının ana nedeni virüsler ve bakterilerdir fakat Larenjite, Akut larengotrakeit, sinüzit, Allerjik rinit, Reflü, Akciğer enfeksiyonları ve Tümörlerde boğaz ağrısının nedenleri arasındadır. Boğaz ağrısı enfeksiyon etkenine bağlı olarak bulaşıcı olabilir, özellikle viral enfeksiyonlar ve A grubu beta hemolitik streptokok adı verilen bakteriye bağlı oluşan enfeksiyonların bulaştırıcılığı yüksektir.

Viral boğaz enfeksiyonu belirtileri;

Sinüs ağrısı

Tıkanıklık

Hırlama

Boğazda kuruluk

Derin ses

Bakteriyel boğaz enfeksiyonu belirtileri;

Boğazlarda iltihaplanma

Baş ağrısı

Ateş

Halsizlik

Öksürük

Lenf bezlerinde şişlik

Hapşırma

Mide bulantısı ve kusma

Larenjite bağlı boğaz ağrısı

Reflü’ye bağlı boğaz ağrısı

Akciğer enfeksiyonlarına bağlı boğaz ağrısı

Sigara kullanımına bağlı boğaz ağrısı

Aşırı Ses Kullanımına bağlı boğaz ağrısı

Aşırı Sıcak Soğuk ve Baharatlı Yiyecekler

Tümörlere bağlı boğaz ağrısı

Sinüzit’e bağlı boğaz ağrısı