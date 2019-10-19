Boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısı bademcik şişmesine ne iyi gelir?

“Boğaz ağrısına ne iyi gelir?” sorusu yoğun ilgi görüyor. Boğaz ağrısı nasıl geçer? Mevsim değişikliği ile beraber hava sıcaklıkları giderek azalıyor. Havaların soğuması ile beraber soğuk algınlığı şikayetleri ortaya çıkmaya başladı. Çoğu boğaz ağrısı enfeksiyonlardan veya kuru hava gibi çevresel faktörlerden kaynaklanmaktadır. Grip virüsünden korunmak için sıvı tüketiminin çok önemli olduğu unutulmamalıdır. Bu aylarda beslenme de çok önemlidir.

BOĞAZ AĞRISI NASIL GEÇER?

Viral bir enfeksiyonun neden olduğu boğaz ağrısı genellikle beş ila yedi gün sürer ve tıbbi tedavi gerektirmez. Ancak, ağrı ve ateşi hafifletmek için birçok insan asetaminofen veya diğer hafif ağrı kesicilere yönelir. Ayrıca bal gibi (alerjiniz yoksa) boğazı yumuşatacak besinlerle doğal tedavi yöntemleri de tercih edilebilir. Bol bol su tüketmek de faydalıdır. Farenjit nedeniyle oluşan boğaz ağrısı için adaçayı tüketilebilir. Sigara ve benzeri boğazı tahriş eden zararlı etkenlere de mağruz kalmamak gerekir.

BOĞAZ AĞRISI EVDE NASIL GEÇER?

*Sıvı tüketimi oldukça önemlidir. Sıvılar, balgamın ince tutulmasına ve kolay temizlenmesine yardımcı olur.

*Tuzlu su ile gargara yapabilirsiniz. Tuz boğazda oluşan enfeksiyonları yok edecektir. Bir bardak suya yarım çay kaşığı tuz koyun, gargara yapın, daha sonra suyu tükürün. Bu sayede boğazınız temizlenecek ve balgamdan arınacaktır.

*Yutulması kolay besinler tercih edin.

*C vitamini bakımından zengin besinleri tüketmeye özen gösterin. Özellikle limon büyük bir antioksidandır.

*Acı biberin içinde yer alan "capsicum" maddesi ağrıyı hafifletmete ve iltihapla savaşmaya yardımcıdır. Bir bardak suya acı biber veya acı biber sosu ekleyerek gargara yapabilirsiniz. Boğazınız yanacaktır ama kısa süreli bu acı iyileşmenize yardımcı olacaktır.

*Kirli havalardan uzak durun. Bulunduğunuz odayı sık sık havalandırın.

*Boğaz enfeksiyonlarınız geçene kadar eğer sigara kullanıyorsanız bu dönemde kullanmayın.

*Tavuk suyu çorba da bu dönemde size çok büyük ilaç görevinde olacaktır.

*Yüksek ses ile konuşmaktan kaçının.

*Bal ve limon kullanın. Bal ve limonu karıştırarak çok sıcak bir bardak suyun içine ekleyin. Bal boğazınızı kaplar ve yumuşatır, limon da balgamın azaltılmasına yardım eder.