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Böbrek tümörlü çocuk Türkiye'de şifa buldu

Böbrek tümörlü çocuk Türkiye'de şifa buldu

Rusya’da böbrek tümörü teşhisi konulan Kırımlı 5 yaşındaki Azamat, Türk doktorlar sayesinde hayata tutunmayı başardı. 27 hafta kemoterapi gören Azamat, zafer işareti yaptı. 

BÜLENT ŞANLIKAN

Rusya’da böbrek tümörü teşhisi konulan Kırımlı 5 yaşındaki Azamat Saryev’in tedavisi için anne ve babası uzun süren araştırmalar sonucunda Almanya ile Türkiye arasında bir seçim yapmak zorunda kaldı. Türkiye’de karar kılan Saryev Ailesi biricik evlatlarının iyileşmesine şahit oldu.  Aile, tedavi için Ocak ayında Türkiye’ye geldi. Bir süre kemoterapi gören Azamat, şubatta ameliyat oldu. Tümörün tek parça halinde çıkarılmasının ardından yaklaşık 27 hafta daha kemoterapi tedavisi gören Azamat, 8 aylık zorlu sürecin ardından sağlığına kavuştu. 

EVİMİZDE GİBİ HİSSETTİK 

AKŞAM’a konuşan anne Reyana Saryev, “Türkiye’yi seçtiğimize çok memnunuz. 8 aydır Türkiye’deyiz. Memleketimizden uzakta olmak çok zor bir süreç ama biz burada Müslümanların arasında olduğumuz için evimizde gibi hissettik” dedi. Azamat’ın tedavisi Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde yapıldı. Azamat’ın kemoterapisini Çocuk Hematoloji ve Onkoloji uzmanı Prof. Dr. Murat Elli, ameliyatını ise Çocuk Cerrahı Doktor Öğretim Üyesi Halil Suat Ayyıldız gerçekleştirdi. 

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