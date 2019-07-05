Böbrek taşının kökü yerli ilaçla kazınacak

YELDA GÖKDAĞ

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi, tıp literatürüne girecek başarılı bir çalışmaya imza attı. İki fakültenin öğretim üyelerinden oluşan ekip, halk arasında “Ölmez Çiçek” olarak adlandırılan şifalı bitkiden böbrek taşı ilacı geliştirdi. TBMM’de sunum yapan Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan, tıbbi ürün için ruhsat başvurusu yapılacağını söyledi. Bilim ekibinin “Ston-End” adını verdikleri bitkisel tıbbi formül, ‘lazerle taş kırma’ yöntemini sonlandıracak. Mevcut taşları tedavi eden milli ilaç böbrek taşı oluşumunu da engelleyecek.

Hammaddesi ‘ölmez çiçek’

Orhan, ilaçın faydalarını şöyle anlattı: “Formülün ana hammaddesini “Ölmez Çiçek” adlı şifalı bitki oluşturuyor. Bu ilacın özelliği böbrek taşlarına karşı hem önleyici, hem de tedavi edici olması. Ürünün yurtdışına satışı için klinik çalışmayla desteklenmesi gerekiyor.”