Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6152
  • 6,3337
  • 255.256
  • 99.382
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Sağlık
    3. >
  3. Böbrek taşının kökü yerli ilaçla kazınacak

Böbrek taşının kökü yerli ilaçla kazınacak

Böbrek taşının kökü yerli ilaçla kazınacak

Türk doktorların geliştirdiği yerli ilaç sayesinde lazerle taş kırma dönemi bitecek. ‘Ston-End’ adlı bitkisel formül taş oluşumunu da engelleyecek.

YELDA GÖKDAĞ

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi, tıp literatürüne girecek başarılı bir çalışmaya imza attı. İki fakültenin öğretim üyelerinden oluşan ekip, halk arasında “Ölmez Çiçek” olarak adlandırılan şifalı bitkiden böbrek taşı ilacı geliştirdi. TBMM’de sunum yapan Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan, tıbbi ürün için ruhsat başvurusu yapılacağını söyledi. Bilim ekibinin “Ston-End” adını verdikleri bitkisel tıbbi formül, ‘lazerle taş kırma’ yöntemini sonlandıracak. Mevcut taşları tedavi eden milli ilaç böbrek taşı oluşumunu da engelleyecek.

Hammaddesi ‘ölmez çiçek’

Orhan, ilaçın faydalarını şöyle anlattı: “Formülün ana hammaddesini “Ölmez Çiçek” adlı şifalı bitki oluşturuyor. Bu ilacın özelliği böbrek taşlarına karşı hem önleyici, hem de tedavi edici olması. Ürünün yurtdışına satışı için klinik çalışmayla desteklenmesi gerekiyor.”

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Tuğba Coşkun ve Fikret Orman'dan balkon keyfi!
Kardeşler kavuştu
Gökçe Özyol ve Ayça Akoğlu evlendi!
Dorukhan Toköz'den Survivor Dimitra açıklaması!
Barışma gülleri
<p>Edinilen bilgiye göre, Yaylagöne Mahallesi eski okul civarındaki bir ara sokakta gece yarısı yolu

Yol Ortasına Bırakılan Boş Tabut Korkuttu!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Emre Aşık’ın, çocuklarının Yağmur Sarnıç’tan alınması olay oldu

Ekmeklerini 'taştan' çıkarıyorlar