Bir kan testi 50 kanser türünü buldu

Testin doğru tespit ettiği türler arasında kolon, akciğer ve yumurtalık kanserinin yer aldığı belirtildi. Grail şirketi tarafından geliştilen testin, kana tümörlerden sızan çok küçük genetik kod parçalarını ele veren kimyasal değişimleri bulmaya çalıştığı ifade edildi. Araştırmanın detayları “Annals of Oncology” dergisinde yayımlandı.