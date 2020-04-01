Bir kan testi 50 kanser türünü buldu
Bilim insanlarınca yürütülen çalışma sonucunda geliştirilen basit bir kan testi, çoğunlukla semptomlara rastlanmadan önce 50'den fazla kanser türünü tespit edebildi.
Testin doğru tespit ettiği türler arasında kolon, akciğer ve yumurtalık kanserinin yer aldığı belirtildi. Grail şirketi tarafından geliştilen testin, kana tümörlerden sızan çok küçük genetik kod parçalarını ele veren kimyasal değişimleri bulmaya çalıştığı ifade edildi. Araştırmanın detayları “Annals of Oncology” dergisinde yayımlandı.