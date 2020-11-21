Bilim Kurulu Üyesi Prof. Serhat Ünal: Güçlü bağışıklık aşı kadar önemli

Konferansta konuşan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Serhat Ünal, bilgi kirliliği sonucunda hastalığa yakalanma riskinin arttığını vurguladı. Kendisi de Kovid-19’a yakalanıp hastalığı yenen Ünal şunları kaydetti: “Salgının durdurulması için maske, mesafe ve el hijyeni şart. Aşıda umut var ama bağışıklık sistemini kuvvetli tutmak da çok önemli. Düzenli sağlık kontrolleri, stresten uzak durmak, düzenli egzersiz, düzenli uyku, sağlıklı ve dengeli beslenmek tüm hastalıklara karşı en önemli gücümüzdür. Ek olarak, C ve D vitamini son derece önem taşıyor.”

D VİTAMİNİNİN ÖNEMİ



Hohenheim Üniversitesi Beslenme ve Gıda Güvenliği Merkez Başkanı Prof. Hans Konrad Biesalski de ‘D vitamini’ne vurgu yaparken, eksikliğinin korona hastalığının şiddetini artırabileceğini belirtti. Konferansta Uluslararası araştırma kuruluşu Nielsen’in nisanda Türkiye’de 12 ilde 2 bin 43 kişiyle yaptığı araştırmanın sonuçları paylaşıldı:

• Sağlıklı beslenme eğilimi % 19’dan % 25’e yükseldi.

• Halkın % 50’si 4 kilo aldığını, % 10’u ise 4 kilo verdiğini belirtti.

• Atıştırma sıklığı % 45; yatmadan 1-2 saat önce atıştırma sıklığı % 10 arttı.

• Sık yemek pişirenlerin oranı % 33’ten % 80’e yükseldi ve yemek pişirmede sağlık hassasiyeti % 91’lere ulaştı.

• Geç kahvaltı nedeniyle öğle yemeğini atlayanlar % 32 arttı.

• Gıda takviyesi kullanımı % 51’den % 60’a yükseldi.

• Uyku düzeni % 75 bozuldu.

• Evde spor yapanların oranı % 54’ten % 90’a yükseldi.