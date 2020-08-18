  • $7,4385
  • 9,1103
  • 453.859
  • 1476.72
  • Haberler
  • Sağlık
  • Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş: İnsanlarla fazla teması olan grip aşısı olsun
18 Ağustos 2020 Salı 00:21 | Son Güncelleme:

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş: İnsanlarla fazla teması olan grip aşısı olsun

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş: İnsanlarla fazla teması olan grip aşısı olsun

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, koronavirüs tedavisinde grip ve zatürree aşılarının kullanımı hakkında açıklamada bulundu.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, “Grip aşısı, Kovid-19’a karşı etkili değildir. Ama, grip ile Kovid-19 aynı anda olursa, ölüm riskinin azalmasını sağlamak, böylece iki hastalığın neden olacağı ortak ölüm riskinin sinerjik etkisinden korunmak için grip aşısı olabiliriz. Bu nedenle grip aşısını insanlarla teması fazla olan herkese tavsiye edilir. Zatürree aşısının Kise riskli gruplar dışında kullanılmasına gerek yoktur.” dedi.

<p>Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı</p><p>VATANDAŞLARA ÇAĞRI</p><p>Yeni yıl dolayısı

31 Aralık Güncel Haberler

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Merakla beklenen filmlerin gösterim tarihleri belli oldu

Ağıla giren sokak köpeği 38 küçükbaş hayvanı telef etti

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.