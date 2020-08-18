Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş: İnsanlarla fazla teması olan grip aşısı olsun

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, “Grip aşısı, Kovid-19’a karşı etkili değildir. Ama, grip ile Kovid-19 aynı anda olursa, ölüm riskinin azalmasını sağlamak, böylece iki hastalığın neden olacağı ortak ölüm riskinin sinerjik etkisinden korunmak için grip aşısı olabiliriz. Bu nedenle grip aşısını insanlarla teması fazla olan herkese tavsiye edilir. Zatürree aşısının Kise riskli gruplar dışında kullanılmasına gerek yoktur.” dedi.