Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan: Sıcaklık arttıkça virüs etkisini kaybedebilir

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan, “Virüs bize çok şeyi öğretti, çok şeyi değiştirdi” diyerek şu açıklamalarda bulundu: “Bundan sonra önlemlerle normali bulacağız. Hiç vaka çıkmazsa o zaman alıştığımız normale doğru yaklaşabiliriz. Türkiye şu anki vakalarla iyi gidiyor. ‘Yaz gelince bitecek’ diye söylenmişti. ‘Bu doğrudur’ demek için çok erken, temkinli olmak lazım. Nem azaldıkça, güneş ışınları çoğaldıkça muhtemelen virüsün etkisi azalacak diye bekliyoruz.”

D VİTAMİNİ TEHDİDİ



Demircan, ‘D vitamini düşük olanlarda ölüm olasılığı artıyor’ iddiasına ilişkin şunları kaydetti: “’D vitamini aldık,koronavirüs kesilecek’ diye bir şeye kapılmayalım. D vitaminine bir anda yüklenip bilinçsizce tüketmenin manası yok, bazı vitaminler vücutta birikip yan etki yapar.”