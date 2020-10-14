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14 Ekim 2020 Çarşamba 19:31 | Son Güncelleme:

Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi... Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulunuyor. İstanbul'da son bir ayda yüzde 50 artış, Ankara'da ise son bir ayda yüzde 60 azalma görüldüğünü söyleyen Koca, "Şu an kısıtlama anlamında bir tedbir düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün içinde toplanan Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarının satır başları;

Grip ölüme yol açabilen bir hastalıktır. Genel olarak gribin bulaşmasına karşı yeterince duyarlı değiliz.

Maskenin koruyuculuğu konusunda yeni veriler var. 

Gribin en yaygın olduğu günlere girdik. Gribin bulaşmasına karşı yeterince duyarlı değiliz. Koronavirüs tedbirlerine uyarak COVID-19 ve gribi birlikte geriletebiliriz.

Son 6 haftadır ülkenin bazı bölgelerine ziyaretlerde bulunduk. Vaka artış yerlerinde sebepleri çıkararak ek tedbirler aldık. 

Salgında başarı kazandıkça hayatın her alanında eski düzene kavuşacağımız aşamaya yaklaşıyoruz, bu işin üstesinden alnımızın akıyla geleceğiz.

Çalışma grubumuz, şu anda 4 farklı aşı üzerinde çalışmaktadır. Aşılardan ikisi insan deneyleri aşamasına yakındır. 

İstanbul'da son bir ayda yüzde 50 artış, Ankara'da ise son bir ayda yüzde 60 azalma görüldü.

Şu an kısıtlama anlamında bir tedbir düşünmüyoruz.

Aile içi bulaşın daha fazla olduğunu görüyoruz. Bugün Bilim Kurulunda da konuşuldu. 

Şunu çok net ifade ediyorum; biz özellikle tedavi rehberimizde, semptomu olan kişilere test yapan ülkeler arasındayız.

Pandemide sahada asla taviz vermiyoruz. O nedenle sonuç alıyoruz. İlk günden beri verdiğimiz bütün rakamlardan vatandaşımız emin olsun.

Grip aşısıyla ilgili yanlış bir algı oluşturuluyor. Riskli olan kişilere yapılacak.

Şu an herhangi bir ilave kısıtlamayı, sokağa çıkma yasağı gibi bir kısıtlamayı asla düşünmüyoruz. 

Testi pozitif çıkan sağlık çalışanlarının sayısı 40 bini geçti, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 107

Ayrıntılar geliyor....

<p>Editör:</p><p><span ><a href='mailto:ayse.tunali@turkmedya.com.tr'>ayse.tunali@turkmedya.c

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