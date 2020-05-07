Bilim insanlarından koronavirüste yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye neden olabilir!

San Diego merkezli Kaliforniya Üniversitesi'nde çalışan bilim insanları, Kovid-19 geçiren annelerden doğan bebeklerin temel risk grubunda olduğunu ve şizofreni geliştirebileceğini duyurdu.

'BEBEKLERİN MÜŞAHEDE ALTINA ALINMASI LAZIM'



Sputnik.com'da yer alan habere göre, daha detaylı analiz için ana rahmindeyken Kovid-19 geçiren bebeklerin müşahede altına alınması gerektiğini belirten ABD’li uzmanlar, böylelikle salgının insan davranışı ve beyni üzerindeki uzun vadeli zararlı etkilerinin durdurulabileceğini vurguladı.

RUS UZMANLARA GÖRE 'HASTALIK GEÇİNCE BU BELİRTİLER DE GEÇİYOR'



Haberi değerlendiren Rus uzmanlar, koronavirüsün akut zihinsel belirtilere yol açabildiğini, ama bunun geçici bir durum olduğunu söyledi.

İzvestiya gazetesine konuşan Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü’den Stanislav Otstavnoy, şu ifadeleri kullandı: