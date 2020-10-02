Bilim insanları kıyasladı: Koku kaybı Kovid-19'un çok belirgin bir semptomut

İngiltere'de bilim insanları, yaptıkları çalışmayla koku kaybının Kovid-19'un çok belirgin bir semptomu olduğunu ortaya koydu. Koku kaybının Kovid-19 semptomları arasında yer alan ateş ve öksürükle kıyaslandığında çok daha belirgin bir göstergesi olduğu bildirildi.

AA'da yer alan habere göre, College London Üniversitesi (UCL)'de 590 kişinin katılımıyla bir araştırma yürütüldü.

Tat ve koku duyularını kaybeden kişilerle yapılan araştımada, katılımcıların yüzde 80'inde Kovid-19 antikorlarına rastlanırken, bu kişilerin yarısı, ateş veya öksürük şikayetleri yaşamadıkları bilgisini verdi.

Uzmanlar, koku kaybı olanlarda, sadece tat kaybı yaşayanlarla karşılaştırıldığında antikora sahip olma olasılığının 3 katına çıktığını gözlemledi.

Bulguların koku kaybının Kovid-19'un "çok belirgin bir semptomu" olduğunu ortaya koyduğuna işaret eden bilim insanları, test ve tedavi aşamasında bu semptoma daha fazla odaklanılmasını istedi.