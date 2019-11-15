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Bilim insanları keşfetti: Şekerde yeni tehlike

Bilim insanları keşfetti: Şekerde yeni tehlike

Kanada’daki Alberta Üniversitesi'nden bilim insanları şeker kullanımının inflamatuvar bağırsak hastalığı riskini artırdığını belirtti.

Üniversitenin internet sitesinde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, bilimsel deney sırasında diyetinde şeker bulunan deney farelerinde, yapay kolit durumunda bağırsak dokusunun aldığı hasarın büyük olduğu belirlendi.

Şekerin patojenik bakteri gelişimini uyardığını belirten araştırmacılar, bakterilerin metabolik ürünlerinin bağırsaktan organizmanın diğer kısımlarına geçebileceğini kaydetti.  

Bilim insanları, bunun Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklara yakalanma riskini artırdığını belirtti.

(Sputnik)


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