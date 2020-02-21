Beslenme tipi beyin işlevini nasıl etkiliyor?

Yüksek yağlı, yüksek ilave şekerli bir beslenme diyetinin ardından gönüllüler, hafıza testlerinde daha kötü performans gösterdi ve yemekten sonra abur cubur yeme arzusu yaşadı.

Bu araştırma, Royal Society Open Science adlı akademik dergide yayımlandı.

Independent'ta yer alan habere göre; Bir hafta boyunca batı tarzı beslenmenin, beyin fonksiyonunu bozabileceği ve sağlıklı gençleri aşırı yemeye teşvik edebileceği sonucuna varıldı.

Araştırmanın ortak yazarlarından biri olan Macquarie Üniversitesi'nden Psikoloji Profesörü Richard Stevenson, batı tarzı yemenin beynin hipokampus bölgesinde, hafıza ve iştah kontrolü içeren bölgede bir miktar bozulmaya neden olduğunu ve insanların iştahlarını düzenlemelerini zorlaştırdığını gösterdiğini açıkladı.

"Batı tarzı beslenmenin ardından atıştırmalık ve çikolata gibi lezzetli yiyecekler daha arzu edilir hale gelir. Bu, direnmeyi zorlaştırır ve daha fazla yemek yemenize yol açar. Bu da kısır bir aşırı yeme döngüsü oluşturur" dedi.

Test Nasıl Yapıldı?

Bilim insanları, 20 ila 23 yaş arası 110 sağlıklı katılımcıyı, iyi bir diyet içeren kontrol grubuna ve Belçika waffle'larının ve fast food'ların olduğu bir diğer gruba ayırdı.

Her iki grup da haftanın başında ve sonunda kahvaltı etti, kelime hafıza testlerini tamamladı ve yemekten önce ve sonra yüksek şekerli yiyeceklere dair istek ve tatminlerini derecelendirdi.

Profesör Stevenson “Batı tarzı diyeti takiben, kişiler tok karnına lezzetli yiyecekleri ne kadar arzuluyorsa, hipokampal fonksiyon testinde o kadar zayıf bir performans gösteriyor” ifadelerini kullandı.