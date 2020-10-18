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  • Belirtileri aynı olan iki hastalığı karıştırmayın! Koronavirüs yaşlıları grip çocukları vuruyor
18 Ekim 2020 Pazar 23:24 | Son Güncelleme:

Belirtileri aynı olan iki hastalığı karıştırmayın! Koronavirüs yaşlıları grip çocukları vuruyor

Belirtileri aynı olan iki hastalığı karıştırmayın! Koronavirüs yaşlıları grip çocukları vuruyor

Grip mevsimine girildiğini belirten Prof. Dr. Metintaş, koronavirüsle benzer belirtilere sahip hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı: “Tat ve koku kaybı sadece koronavirüs vakalarında görülüyor.”

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, mevsimsel gribin Kovid-19’la beraber seyredebileceğini açıkladı. Metintaş, koronadaki ateş, terleme, öksürük, burun tıkanıklığı, yorgunluk, boğuz ve kas ağrısının gripte de olduğunu bildirdi.

KURU ÖKSÜRÜK TEHLİKELİ

Metintaş, koronada kuru öksürük olduğunu, ayrıca koku ve tat kaybının da gripte görülmediğini söyledi. Kovid-19’da yaşlılar, kalp, akciğer hastalığı bulunanlar, diyabet ve obezitesi olanlar daha riskli. Gripte ise en riskli grup küçük çocuklar ve kronik hastalığı olanlar.

KOVİD-19 DAHA SİNSİ VE BULAŞKAN

Metintaş, iki hastalığı ayıran özelliklerini şöyle sıraladı:

• Çocuklar dışında ishal, bulantı ve kusma gibi semptomlara gripte rastlanmaz.

• Solunum sıkıntısı, göğüs ağrısı, semptomlu veya semptomsuz oksijen satürasyon düşüklüğü Kovid-19’da daha fazla.

• Koronavirüste hastalık temastan 2-14 gün sonra, gripte 1-4 gün sonra açığa çıkar.

• Kovid-19 daha fazla bulaşkan. 10 gün ve daha uzun sürer.

• Gripte semptomsuz bulaşkanlık olmaz.

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