Bel ağrısı tedavisi

Bel ağrısı, oldukça evrensel bir ağrı çeşididir ve hemen hemen herkes bir noktada bel ağrısı yaşar. Göğüs kafesinin altından başlayan kısım alt sırt ya da bel bölgesi olarak adlandırılır. Bu kısımda ağrı yoğun olabilir ve kontrolsüz hareket en önemli nedenlerinden biridir. Neyse ki bel ağrıları çoğu zaman kendi kendine düzelir. Düzelmediğinde ise oldukça etkili tedavileri vardır.

BEL AĞRISI BELİRTİLERİ

Semptomlar donuk bir acıdan, bıçaklanma veya çekilme hissi arasında değişir. Ağrı düz hareket etmeyi veya ayağa kalkmayı zorlaştırabilir. Akut bel ağrısı aniden, sıklıkla spordan veya ağır kaldırmayla yaralanmadan sonra ortaya çıkar. Üç aydan fazla süren ağrı kronik olarak kabul edilir.

Düşme veya yaralanma sonrası şiddetli bel ağrısı, sağlık uzmanı tarafından kontrol edilmelidir. Diğer uyarı işaretleri arasında bağırsak veya mesane kontrolü kaybı, kasık bölgesinde uyuşma, bacak güçsüzlüğü, ateş ve öksürme veya idrar yaparken ağrı sayılabilir. Bu belirtilerden herhangi biri, sırt ağrınızla birlikte varsa doktora başvurmalısınız.

Kas gerilmesi ve siyatik: Ağır kaldırma veya çok sert egzersizi takip eden sırt ağrıları genellikle kas gerilmesinden kaynaklanır. Ancak bazen sırt ağrısı şişkinlik veya yırtılma olan bir diske bağlı olabilir. Siyatik sinire kabarmış veya yırtılmış bir disk baskı yaparsa, ağrı kalçadan başlayıp bacağın birinden aşağı doğru akabilir. Buna siyatik denir.

Bel ağrısının diğer sebepleri: İşiniz kaldırma, çekme veya omurgayı döndüren herhangi bir şeyi içeriyorsa, sırt ağrısına katkıda bulunabilir. Bununla birlikte, bütün gün masa başında oturmak, özellikle sandalyeniz rahatsız edici ya da eğik oturmaya yönlendiriyorsa risk yaratabilir.

Çantanızı, sırt çantanızı veya evrak çantanızı omzunuza taksanız da taşıdığınız diğer ağırlıklar da dahil olmak üzere üst gövdeyi destekleyen alt sırttır. Bu yüzden, aşırı dolu bir çanta, özellikle her gün taşınırsa, alt sırtı zorlayabilir. Ağır bir yük taşımanız gerekiyorsa tekerlekli bir evrak çantasına geçmeyi düşünmelisiniz.

Spor salonunda ya da golf sahasında aşırı egzersiz yapmak, sırt ağrısına neden olan aşırı uzatılmış kasların en yaygın nedenlerinden biridir. Çalışma haftası boyunca hareketsiz olma eğilimindeyseniz ve hafta sonlarını spor salonunda ya da softball alanında geçiriyorsanız, özellikle hedef kitle arasında yer alabilirsiniz.

Anneniz, "Dik dur!" derken haklıydı. Eğilmiyorsanız sırtınız ağırlığı en iyi şekilde destekler. Bunun için dinlenirken iyi bir bel desteği ile oturmanız gerekir. Ayakta dururken de ağırlığı her iki ayağınıza dengeli bir şekilde vermelisiniz.

Fıtıklaşmış disk de başlıca bel ağrısı sebepleri arasında yer alır. Omurga omurları, yaşlanma veya yaralanmalardan yıpranmaya ve aşınmaya meyilli jel benzeri diskler ile doludur. Zayıflamış bir disk spinal sinir köklerine baskı yaparak yırtılabilir veya şişebilir. Bu fıtıklaşmış bir disk olarak bilinir ve şiddetli ağrıya neden olabilir.

Bazı kronik durumlar bel ağrısına neden olabilir. Spinal stenoz, omurilik çevresindeki boşluğun daralmasıdır ve bu da omurilik sinirlerine baskı yapabilir. Spondilit, spinal eklemlerin şiddetli iltihabı nedeniyle kronik sırt ağrısı ve sertliği ifade eder. Fibromiyalji, sırt ağrısı da dahil olmak üzere yaygın kas ağrısına neden olur.

BEL AĞRISI İÇİN KİMLER RİSK ALTINDA?

Çoğu insan 30'lu yaşların ilk başlarında bel ağrısı yaşamaya başlar. Risk yaşla birlikte artar. Belinize zarar verebilecek diğer nedenler arasında şunlar olabilir: Aşırı kilolu olmak, hareketsiz olmak, ağır şeyler kaldırmak vs.

NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Öncelikle hastanın hikayesi dinlenerek muayene edilir. Doktorunuz tedaviye başlamadan önce X-ışınları, CT veya MRI taraması isteyebilir.

BEL AĞRISINDA AMELİYATSIZ TEDAVİ: RADYOFREKANS YÖNTEMİ

Ağrıda radyofrekans tedavisi sürekli olarak ağrı üreten bölgedeki sinir iletim liflerinin devre dışı bırakılması tekniğidir. Bu alandaki sinirlere veya dokuya hasar verilmeksizin, radyofrekansın uygulandığı bölgedeki sinirler üzerinde düzenleyici etkisinden yararlanılır. Böylelikle uzun süreli ya da kalıcı ağrı tedavisi sağlanır. Steril şartlar sağlanarak, “küçük girişim” olarak adlandırılan yolla, özel bir cihaz ve çok yüksek titreşimli bir akım, özel bir kablo ve iğne aracılığı ile yalnızca ağrıyı taşıyan sinir lifine uygulanır. Böylelikle bu cihazı kullanarak yapılan müdahalelerde belirli bir sinire, kontrollü olarak uyarı verilir ve sinirin ağrı sinyallerini iletme özelliği kaybolur.

Özellikle bel, boyun, sırt ve diz ağrılarında etkili sonuç veren radyofrekans uygulamalarının diğer tedavilere kıyasla birçok önemli avantajı vardır. İşlem genel anlamda ağrısızdır ve ameliyat gerektirmemektedir. Son derece hassas cihazlarla, kontrollü olarak yapılır, uygulamanın yapılacağı yer, röntgen cihazı ile kesin olarak belirlenir ve elektronik cihaz tarafından belirlendiği için işlem emniyetle gerçekleştirilir. İşlem sonrasında 4-5 gün istirahat edilmesi gerekir. İstirahat süresinin bitiminde hasta düzenli olarak kontrol edilir ve gerekliyse egzersiz programı önerilir.

BEL AĞRISINI ÖNLEME

Yaşlandıkça bel ağrısını önlemenin kesin bir yolu yoktur, ancak riski azaltmak için atabileceğiniz adımlar vardır: Sağlıklı bir kiloda kalın, düzenli egzersiz yapın, sırtınızla değil bacaklarınızla kaldırın, mesleğinizin ağrıya katkıda bulunmamasına dikkat edin.