Bakan Koca'nın önerisi kabul edildi: DSÖ, 2021 yılını "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" ilan etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önerisini kabul ederek, 2021 yılını tüm dünyada “Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı” ilan etti.



Bakan Koca önerisini ilk olarak 14-15 Eylül tarihli DSÖ Avrupa Bölge Komite toplantısında gündeme getirmişti. Bakan Koca, 2021 yılının “Sağlık Çalışanları Yılı” ilan edilmesi önerisini sunarken, koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla sağlık çalışanlarının daha da artan yüküne dikkat çekmeyi ve tüm sağlık çalışanlarının emeklerinin takdiri ile moral ve motivasyonlarının yükseltilmesini amaçladıklarını vurgulamıştı.