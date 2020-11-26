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26 Kasım 2020 Perşembe 20:42 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan yerli aşı açıklaması: İkinci doz uygulaması bugün başladı

Bakan Koca'dan yerli aşı açıklaması: İkinci doz uygulaması bugün başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yerli koronavirüs aşısı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "(Kovid-19) Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulamasının bugün başladığını belirterek, "Umutluyuz" mesajı verdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları yarışında biz de varız." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:

Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) desteği ile Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı çalışmaları planlanan takvime uygun olarak devam ediyor. Milli aşı adayının gönüllülere ikinci doz uygulaması bugün başladı. Umutluyuz.
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