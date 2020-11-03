  • $8,4046
  • 9,8665
  • 515.582
  • 1150.71
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
03 Kasım 2020 Salı 23:34 | Son Güncelleme:

Bakan Koca'dan vatandaşa uyarı: Kurallar evde de geçerli

Bakan Koca'dan vatandaşa uyarı: Kurallar evde de geçerli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından testlerin pozitif çıkması halinde vatandaşın neler yapması konusunda bir dizi paylaşımlarda bulundu. Bakan Koca paylaşımında, "Büyüklerinize yakın durmamaya dikkat edin, bir aradayken maske kullanın. Aile hekiminiz sizi takip edecek. Kurallar evde de geçerli." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkanlara, tanıdıkları koronavirüse yakalananlara uyarılarda bulundu. Bakan Koca açıklamasında, "Filyasyon ekiplerimize temaslı listesi verirken kimseyi atlamayın. Ne kadar dikkatli olursanız yayılımı o kadar azaltırız." uyarısında bulundu.

Bakan Koca, "Temaslı olduğunuz birinin testi pozitif çıktıysa, kendinizi Kovid-19 belirtileri açısından takibe alın. Belirti göstermeseniz bile izole olmaya çalışın. Temaslı listesinde adınız söylenmemiş olabilir. Size 1 gün içinde ulaşılmamışsa aile hekiminizi arayın." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Aynı ortamı paylaştığınız, görüştüğünüz birinin Kovid-19 testi pozitif çıkmışsa, şu an sizde belirti olmasa bile aile bireylerini riskten koruyun. Büyüklerinize yakın durmamaya dikkat edin, bir aradayken maske kullanın. Aile hekiminiz sizi takip edecek. Kurallar evde de geçerli." dedi.

<p>İzmir'de yıkıcı depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 98 santimetre b

98 santimetre boyuyla girilmesi zor dehlizlere giriyor... Enkaz çalışmalarında duygulandıran mücadele

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Küçük kızın vücudu gün geçtikçe taşa dönüşüyor

ABD'de seçim korkusu! Yağma ve protestolar için böyle önlem aldılar

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.