Bakan Koca'dan vatandaşa uyarı: Kurallar evde de geçerli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkanlara, tanıdıkları koronavirüse yakalananlara uyarılarda bulundu. Bakan Koca açıklamasında, "Filyasyon ekiplerimize temaslı listesi verirken kimseyi atlamayın. Ne kadar dikkatli olursanız yayılımı o kadar azaltırız." uyarısında bulundu.

Bakan Koca, "Temaslı olduğunuz birinin testi pozitif çıktıysa, kendinizi Kovid-19 belirtileri açısından takibe alın. Belirti göstermeseniz bile izole olmaya çalışın. Temaslı listesinde adınız söylenmemiş olabilir. Size 1 gün içinde ulaşılmamışsa aile hekiminizi arayın." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Aynı ortamı paylaştığınız, görüştüğünüz birinin Kovid-19 testi pozitif çıkmışsa, şu an sizde belirti olmasa bile aile bireylerini riskten koruyun. Büyüklerinize yakın durmamaya dikkat edin, bir aradayken maske kullanın. Aile hekiminiz sizi takip edecek. Kurallar evde de geçerli." dedi.